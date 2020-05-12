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2052 Maplewood Circle
Last updated June 17 2020 at 11:10 AM

2052 Maplewood Circle

2052 Maplewood Circle · No Longer Available
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Location

2052 Maplewood Circle, Naperville, IL 60563
Country Lakes

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
oven
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
LOCATION, LOCATION, LOCATION - IMMEDIATE OCCUPANCY WITH STATELY WELL MAINTAINED TWO STORY HOME ON A QUIET TREE LINED CUL-DE-SAC STREET NEAR COMMUTER TRAIN, STORES AND MAJOR ROADS. OFFERING SPACIOUS OPEN FLOOR PLAN WITH LARGE BRICK PATIO AND FENCED BACK YARD TO ENJOY. BRIGHT TWO STORY FOYER AND FAMILY ROOM, FIRST FLOOR LAUNDRY, FINISHED BASEMENT! LOCATED IN SCHOOL DISTRICT 204! CLOSE TO ROUTE 59 METRA TRAIN STATION AND INTERSTATE 88. THIS IS A NON SMOKING AND NO PET PROPERTY. GOOD CREDIT IS A MUST! BACKROUND CHECK, CREDIT REPORT 625 PLUS, RENTAL HISTORY, VERIFIABLE INCOME AND MOVE IN DATE. HOUSEHOLD GROSS INCOME MUST BE 3 X MONTHLY RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2052 Maplewood Circle have any available units?
2052 Maplewood Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Naperville, IL.
What amenities does 2052 Maplewood Circle have?
Some of 2052 Maplewood Circle's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2052 Maplewood Circle currently offering any rent specials?
2052 Maplewood Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 2052 Maplewood Circle pet-friendly?
No, 2052 Maplewood Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naperville.
Does 2052 Maplewood Circle offer parking?
Yes, 2052 Maplewood Circle does offer parking.
Does 2052 Maplewood Circle have units with washers and dryers?
No, 2052 Maplewood Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 2052 Maplewood Circle have a pool?
No, 2052 Maplewood Circle does not have a pool.
Does 2052 Maplewood Circle have accessible units?
No, 2052 Maplewood Circle does not have accessible units.
Does 2052 Maplewood Circle have units with dishwashers?
Yes, 2052 Maplewood Circle has units with dishwashers.
Does 2052 Maplewood Circle have units with air conditioning?
No, 2052 Maplewood Circle does not have units with air conditioning.
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