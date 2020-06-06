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1904 Alta Vista Court
Last updated July 2 2020 at 4:18 PM

1904 Alta Vista Court

1904 Alta Vista Court · (630) 536-7682
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Location

1904 Alta Vista Court, Naperville, IL 60563
Country Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,500

3 Bed · 4 Bath · 2379 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
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granite counters
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patio / balcony
walk in closets
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1904 Alta Vista Court have any available units?
1904 Alta Vista Court has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Naperville, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Naperville Rent Report.
What amenities does 1904 Alta Vista Court have?
Some of 1904 Alta Vista Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1904 Alta Vista Court currently offering any rent specials?
1904 Alta Vista Court is not currently offering any rent specials.
Is 1904 Alta Vista Court pet-friendly?
No, 1904 Alta Vista Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naperville.
Does 1904 Alta Vista Court offer parking?
Yes, 1904 Alta Vista Court offers parking.
Does 1904 Alta Vista Court have units with washers and dryers?
No, 1904 Alta Vista Court does not offer units with in unit laundry.
Does 1904 Alta Vista Court have a pool?
No, 1904 Alta Vista Court does not have a pool.
Does 1904 Alta Vista Court have accessible units?
No, 1904 Alta Vista Court does not have accessible units.
Does 1904 Alta Vista Court have units with dishwashers?
No, 1904 Alta Vista Court does not have units with dishwashers.
Interested in 1904 Alta Vista Court?
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