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1435 Lyndhurst Way
Last updated February 2 2020 at 2:42 PM

1435 Lyndhurst Way

1435 Lyndhurst Way · No Longer Available
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Location

1435 Lyndhurst Way, Roswell, GA 30075

Amenities

granite counters
recently renovated
carpet
Unit Amenities
carpet
granite counters
recently renovated
Property Amenities
BEAUTIFUL HOME 3 BEDS, 2 1/2 BATHROOM IN THE GLENS OF CRABAPPLE SUBDIVISION. EVERY ROOM HAS BEEN TOUCHED. NEW PAINT INSIDE/OUT. HARDWOODS ON MAIN AND STAIRS LEADING TO NEW CARPET UPPER LEVEL. KITCHEN - GRANITE COUNTERS W/DEEP PORCELAIN SINK, TILE FLOORING AND SS APPLS. BATHS UPDATED WITH GRANITE COUNTERS. NEW LIGHT FIXTURES THROUGHOUT. SQ FT IS APPROX SAME AS 4- BEDROOM HOMES IN COMMUNITY. BEAUTIFUL WOODED BACKYARD, PARTIALLY FENCED. PRIVATE SIDE YARD. CLOSE TO RESTAURANTS, SHOPPING. SIDEWALK COMMUNITY. QUIET SUBDIVISION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1435 Lyndhurst Way have any available units?
1435 Lyndhurst Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Roswell, GA.
How much is rent in Roswell, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Roswell Rent Report.
Is 1435 Lyndhurst Way currently offering any rent specials?
1435 Lyndhurst Way is not currently offering any rent specials.
Is 1435 Lyndhurst Way pet-friendly?
No, 1435 Lyndhurst Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Roswell.
Does 1435 Lyndhurst Way offer parking?
No, 1435 Lyndhurst Way does not offer parking.
Does 1435 Lyndhurst Way have units with washers and dryers?
No, 1435 Lyndhurst Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1435 Lyndhurst Way have a pool?
No, 1435 Lyndhurst Way does not have a pool.
Does 1435 Lyndhurst Way have accessible units?
No, 1435 Lyndhurst Way does not have accessible units.
Does 1435 Lyndhurst Way have units with dishwashers?
No, 1435 Lyndhurst Way does not have units with dishwashers.
Does 1435 Lyndhurst Way have units with air conditioning?
No, 1435 Lyndhurst Way does not have units with air conditioning.
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