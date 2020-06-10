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Chamblee, GA
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2997 Hilltop Drive
Last updated May 15 2020 at 11:51 PM

2997 Hilltop Drive

2997 Hilltop Drive · No Longer Available
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Location

2997 Hilltop Drive, Chamblee, GA 30341
Dresden East

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2997 Hilltop Drive have any available units?
2997 Hilltop Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chamblee, GA.
What amenities does 2997 Hilltop Drive have?
Some of 2997 Hilltop Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2997 Hilltop Drive currently offering any rent specials?
2997 Hilltop Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2997 Hilltop Drive pet-friendly?
No, 2997 Hilltop Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chamblee.
Does 2997 Hilltop Drive offer parking?
Yes, 2997 Hilltop Drive offers parking.
Does 2997 Hilltop Drive have units with washers and dryers?
Yes, 2997 Hilltop Drive offers units with in unit laundry.
Does 2997 Hilltop Drive have a pool?
No, 2997 Hilltop Drive does not have a pool.
Does 2997 Hilltop Drive have accessible units?
No, 2997 Hilltop Drive does not have accessible units.
Does 2997 Hilltop Drive have units with dishwashers?
Yes, 2997 Hilltop Drive has units with dishwashers.
Does 2997 Hilltop Drive have units with air conditioning?
No, 2997 Hilltop Drive does not have units with air conditioning.
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