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Wesley Chapel, FL
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5339 SAND CRANE COURT
Last updated June 12 2020 at 6:20 PM

5339 SAND CRANE COURT

5339 Sand Crane Court · (866) 580-6402
COVID-19 Update
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Location

5339 Sand Crane Court, Wesley Chapel, FL 33543
Fairway Village

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,000

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2 Bed · 3 Bath · 1881 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
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recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5339 SAND CRANE COURT have any available units?
5339 SAND CRANE COURT has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5339 SAND CRANE COURT have?
Some of 5339 SAND CRANE COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5339 SAND CRANE COURT currently offering any rent specials?
5339 SAND CRANE COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 5339 SAND CRANE COURT pet-friendly?
No, 5339 SAND CRANE COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wesley Chapel.
Does 5339 SAND CRANE COURT offer parking?
Yes, 5339 SAND CRANE COURT does offer parking.
Does 5339 SAND CRANE COURT have units with washers and dryers?
Yes, 5339 SAND CRANE COURT offers units with in unit laundry.
Does 5339 SAND CRANE COURT have a pool?
Yes, 5339 SAND CRANE COURT has a pool.
Does 5339 SAND CRANE COURT have accessible units?
No, 5339 SAND CRANE COURT does not have accessible units.
Does 5339 SAND CRANE COURT have units with dishwashers?
Yes, 5339 SAND CRANE COURT has units with dishwashers.
Does 5339 SAND CRANE COURT have units with air conditioning?
No, 5339 SAND CRANE COURT does not have units with air conditioning.
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