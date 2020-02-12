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Wesley Chapel, FL
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3632 JUNEBERRY DRIVE
Last updated May 31 2020 at 6:37 AM

3632 JUNEBERRY DRIVE

3632 Juneberry Drive · No Longer Available
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Location

3632 Juneberry Drive, Wesley Chapel, FL 33543

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
pool
ceiling fan
clubhouse
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
bbq/grill
garage
LARGE DOUBLE DOOR, GRAND ENTRANCE FOLDS INTO A FORMAL LIVING ROOM AND DINING AREA. CONTINUING DOWN THE HALL TO THE MASSIVE EAT-IN KITCHEN AND AMPID FAMILY ROOM WITH A BIG SCREEN TV. THE MASTER BEDROOM AND BATH WITH LARGE GARDEN TUB AND SEPARATE SHOWER. ALL HAVE DOUBLE GLASS SLIDING DOORS THAT LEAD OUT TO THE SCREENED LANAI AND 5 FOOT PVC FENCED BACKYARD. PERFECT FOR GRILLING AND PLAY OUTDOORS.THE SPLIT PLAN HOME PLACES ALL OTHER BEDROOMS ON OPPOSITE SIDE OF THE HOUSE. TWO BEDROOMS AJOIN WITH A JACK AND JILL FULL BATH. AN ADDITIONAL BEDROOM HAS ITS BATHROOM WITH SHOWER. BEAUTIFULLY CONTEMPORARY DECOR WITH HIGH-END FURNISHINGS IN THE HEART OF NEW TAMPA MINUTES FROM WIREGRASS MALL AND TAMPA OUTLET MALL. QUIET NEIGHBORHOOD WITH ACCESS TO COMMUNITY POOL, CLUBHOUSE, AND RECREATION CENTER. OWNER MAY BE OPEN TO A SHORT TERM RENTAL IN HIGH SEASON.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3632 JUNEBERRY DRIVE have any available units?
3632 JUNEBERRY DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wesley Chapel, FL.
What amenities does 3632 JUNEBERRY DRIVE have?
Some of 3632 JUNEBERRY DRIVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3632 JUNEBERRY DRIVE currently offering any rent specials?
3632 JUNEBERRY DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 3632 JUNEBERRY DRIVE pet-friendly?
No, 3632 JUNEBERRY DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wesley Chapel.
Does 3632 JUNEBERRY DRIVE offer parking?
Yes, 3632 JUNEBERRY DRIVE offers parking.
Does 3632 JUNEBERRY DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 3632 JUNEBERRY DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 3632 JUNEBERRY DRIVE have a pool?
Yes, 3632 JUNEBERRY DRIVE has a pool.
Does 3632 JUNEBERRY DRIVE have accessible units?
No, 3632 JUNEBERRY DRIVE does not have accessible units.
Does 3632 JUNEBERRY DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 3632 JUNEBERRY DRIVE has units with dishwashers.
Does 3632 JUNEBERRY DRIVE have units with air conditioning?
No, 3632 JUNEBERRY DRIVE does not have units with air conditioning.
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