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Wesley Chapel, FL
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30134 Rattana Ct
Last updated January 14 2020 at 8:44 AM

30134 Rattana Ct

30134 Rattana Court · No Longer Available
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Location

30134 Rattana Court, Wesley Chapel, FL 33545
Chapel Pines

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
microwave
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
garage
GORGEOUS 3/2/2 WITH ALMOST 1600 SQUARE FT, (OFF OF 54) IN PRETTY CHAPEL PINES COMMUNITY NEAR WESLEY CHAPEL /ZEPHYRHILLS. *HOME WILL BE FULLY PAINTED WITH MODERN COLORS INCLUDING TRIM AND CEILINGS!! **
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$60 App Fee/Adult, $300 Non-Refundable Pet Fee Per Pet, Security Deposit Equal to One Month's Rent, $75 Tenant Processing Fee Per Household After Acceptance.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 30134 Rattana Ct have any available units?
30134 Rattana Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wesley Chapel, FL.
What amenities does 30134 Rattana Ct have?
Some of 30134 Rattana Ct's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 30134 Rattana Ct currently offering any rent specials?
30134 Rattana Ct is not currently offering any rent specials.
Is 30134 Rattana Ct pet-friendly?
Yes, 30134 Rattana Ct is pet friendly.
Does 30134 Rattana Ct offer parking?
Yes, 30134 Rattana Ct offers parking.
Does 30134 Rattana Ct have units with washers and dryers?
Yes, 30134 Rattana Ct offers units with in unit laundry.
Does 30134 Rattana Ct have a pool?
No, 30134 Rattana Ct does not have a pool.
Does 30134 Rattana Ct have accessible units?
No, 30134 Rattana Ct does not have accessible units.
Does 30134 Rattana Ct have units with dishwashers?
Yes, 30134 Rattana Ct has units with dishwashers.
Does 30134 Rattana Ct have units with air conditioning?
Yes, 30134 Rattana Ct has units with air conditioning.
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