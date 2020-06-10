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Wesley Chapel, FL
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1645 LEYBOURNE LOOP
Last updated June 19 2019 at 2:23 AM

1645 LEYBOURNE LOOP

1645 Leybourne Loop · No Longer Available
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Location

1645 Leybourne Loop, Wesley Chapel, FL 33543
Meadow Point

Amenities

on-site laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
gym
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
playground
pool
garage
tennis court
volleyball court
SPLIT FLOOR PLAN HOME LOCATED IN THE GATED COMMUNITY OF HEATHERSTONE IN MEADOW POINTE FEATURES WOOD FLOORS IN ENTRY/MAIN LIVING AREA, TILE IN KITCHEN & BATHS, CARPET IN SEPARATE SECOND FORMAL LIVING/DINING ROOM THAT IS SEPARATED BY FRENCH DOORS AND BEDROOMS. CORIAN COUNTERS, INTERIOR LAUNDRY ROOM. MASTER BEDROOM HAS JACUZZI TUB, SHOWER AND WALK-IN CLOSET, CROWN MOLDING, PRE-WIRED FOR SECURITY SYSTEM AND SURROUND SOUND. THERE ARE NO REAR NEIGHBORS. THE MEADOW POINTE COMMUNITY OFFERS A CLUB HOUSE WITH GYM, POOL W/SPLASH PAD, PLAY GROUND, BASKETBALL COURTS, TENNIS COURTS, SHUFFLEBOARD, BEACH VOLLEYBALL AND NATURE TRAILS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1645 LEYBOURNE LOOP have any available units?
1645 LEYBOURNE LOOP doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wesley Chapel, FL.
What amenities does 1645 LEYBOURNE LOOP have?
Some of 1645 LEYBOURNE LOOP's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1645 LEYBOURNE LOOP currently offering any rent specials?
1645 LEYBOURNE LOOP is not currently offering any rent specials.
Is 1645 LEYBOURNE LOOP pet-friendly?
No, 1645 LEYBOURNE LOOP is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wesley Chapel.
Does 1645 LEYBOURNE LOOP offer parking?
Yes, 1645 LEYBOURNE LOOP offers parking.
Does 1645 LEYBOURNE LOOP have units with washers and dryers?
No, 1645 LEYBOURNE LOOP does not offer units with in unit laundry.
Does 1645 LEYBOURNE LOOP have a pool?
Yes, 1645 LEYBOURNE LOOP has a pool.
Does 1645 LEYBOURNE LOOP have accessible units?
No, 1645 LEYBOURNE LOOP does not have accessible units.
Does 1645 LEYBOURNE LOOP have units with dishwashers?
Yes, 1645 LEYBOURNE LOOP has units with dishwashers.
Does 1645 LEYBOURNE LOOP have units with air conditioning?
No, 1645 LEYBOURNE LOOP does not have units with air conditioning.
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