9071 Southwest 152nd Court

Amenities

in unit laundry patio / balcony garbage disposal dishwasher garage recently renovated

Unit Amenities air conditioning dishwasher garbage disposal in unit laundry microwave oven patio / balcony range refrigerator recently renovated Property Amenities alarm system clubhouse on-site laundry parking pool garage internet access tennis court

4 BEDS /3 BATHS , BIG BEAUTIFUL TWO STORY HOUSE, LIKE NEW / CERAMIC FLOOR / OPEN KITCHEN WITH WOOD CABINETS, GLASS TOP RANGE, BRAND NEW APPLIANCES.DOUBLE GARAGE AND MANY EXTRAS. THE RENT INCLUDES : CABLE, HIGH SPEED INTERNET, PHONE, CLUBHOUSE FOR PARTIES, POOL, 24 HR. MONITORING SECURITY SYSTEM , TENNIS COURT, ETC . GREAT LOCATION, CLOSE TO EVERYTHING (KENDALL DRIVE AND 152 AVENUE), EXCELLENT NEIGHBORHOOD IN A VERY DESIRABLE AREA PLEASE CALL Mrs. ROSA GARCIA 305- 812 4560



BELLA CASA, AMPLIA Y ESPACIOSA, TIENE 4 DORMITORIOS/ 3 BAOS, DOS PISOS, COCINA GRANDE Y ABIERTA CON GABINETES DE MADERA, COCINA DE VIDRIO,APARATOS NUEVOS, GARAGE DOBLE, LA RENTA INCLUYE : CABLE/TV, PISCINA, ALARMA, SISTEMA DE SEGURIDAD CON MONITOREO 24/7 , TENNIS COURT ETC, EXCELENTE LOCALIZACION CERCA A TODO,EN UNA AREA MUY LINDA Y SEGURA, LLAMAR A MRS. GARCIA 305 812 4560



(RLNE5130604)