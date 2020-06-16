All apartments in The Hammocks
Find more places like 9071 Southwest 152nd Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
The Hammocks, FL
/
9071 Southwest 152nd Court
Last updated June 15 2020 at 5:14 PM

9071 Southwest 152nd Court

9071 Southwest 152nd Court · (305) 812-4560
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
The Hammocks
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all

Location

9071 Southwest 152nd Court, The Hammocks, FL 33196

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 4 beds, 3 baths, $2650 · Avail. now

$2,650

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 3250 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
alarm system
clubhouse
on-site laundry
parking
pool
garage
internet access
tennis court
4 BEDS /3 BATHS , BIG BEAUTIFUL TWO STORY HOUSE, LIKE NEW / CERAMIC FLOOR / OPEN KITCHEN WITH WOOD CABINETS, GLASS TOP RANGE, BRAND NEW APPLIANCES.DOUBLE GARAGE AND MANY EXTRAS. THE RENT INCLUDES : CABLE, HIGH SPEED INTERNET, PHONE, CLUBHOUSE FOR PARTIES, POOL, 24 HR. MONITORING SECURITY SYSTEM , TENNIS COURT, ETC . GREAT LOCATION, CLOSE TO EVERYTHING (KENDALL DRIVE AND 152 AVENUE), EXCELLENT NEIGHBORHOOD IN A VERY DESIRABLE AREA PLEASE CALL Mrs. ROSA GARCIA 305- 812 4560

BELLA CASA, AMPLIA Y ESPACIOSA, TIENE 4 DORMITORIOS/ 3 BAOS, DOS PISOS, COCINA GRANDE Y ABIERTA CON GABINETES DE MADERA, COCINA DE VIDRIO,APARATOS NUEVOS, GARAGE DOBLE, LA RENTA INCLUYE : CABLE/TV, PISCINA, ALARMA, SISTEMA DE SEGURIDAD CON MONITOREO 24/7 , TENNIS COURT ETC, EXCELENTE LOCALIZACION CERCA A TODO,EN UNA AREA MUY LINDA Y SEGURA, LLAMAR A MRS. GARCIA 305 812 4560

More info & apply online at https://hunt.com/apartments-for-rent/miami-fl?lid=11265567

(RLNE5130604)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9071 Southwest 152nd Court have any available units?
9071 Southwest 152nd Court has a unit available for $2,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9071 Southwest 152nd Court have?
Some of 9071 Southwest 152nd Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9071 Southwest 152nd Court currently offering any rent specials?
9071 Southwest 152nd Court isn't currently offering any rent specials.
Is 9071 Southwest 152nd Court pet-friendly?
No, 9071 Southwest 152nd Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in The Hammocks.
Does 9071 Southwest 152nd Court offer parking?
Yes, 9071 Southwest 152nd Court does offer parking.
Does 9071 Southwest 152nd Court have units with washers and dryers?
Yes, 9071 Southwest 152nd Court offers units with in unit laundry.
Does 9071 Southwest 152nd Court have a pool?
Yes, 9071 Southwest 152nd Court has a pool.
Does 9071 Southwest 152nd Court have accessible units?
No, 9071 Southwest 152nd Court does not have accessible units.
Does 9071 Southwest 152nd Court have units with dishwashers?
Yes, 9071 Southwest 152nd Court has units with dishwashers.
Does 9071 Southwest 152nd Court have units with air conditioning?
Yes, 9071 Southwest 152nd Court has units with air conditioning.
Have a question for 9071 Southwest 152nd Court?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Hammocks Place Apartments
15280 SW 104th St
The Hammocks, FL 33196
Cascades at the Hammocks
10605 Hammocks Blvd
The Hammocks, FL 33196

Similar Pages

The Hammocks 1 BedroomsThe Hammocks 2 Bedrooms
The Hammocks 2 Bedrooms, 2 BathroomsThe Hammocks Apartments with Pool
The Hammocks Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FL
Sunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCountry Club, FLLauderdale Lakes, FLFountainebleau, FLKendale Lakes, FLSunny Isles Beach, FLOakland Park, FL
Hallandale Beach, FLWilton Manors, FLParkland, FLPalmetto Bay, FLThe Crossings, FLGlenvar Heights, FLSunset, FLNorth Bay Village, FLSweetwater, FLSouth Miami, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity