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Sunny Isles Beach, FL
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19333 Collins Ave
Last updated May 31 2020 at 3:01 AM

19333 Collins Ave

19333 Collins Avenue · (954) 214-6796
COVID-19 Update
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Location

19333 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL 33160

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 2505 · Avail. now

$6,000

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3 Bed · 4 Bath

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
gym
pool
elevator
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
elevator
gym
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bbq/grill
sauna
tennis court
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CLOSE TO AVENTURA MALL, SHOPPING CENTERS, AND MAJOR HIGHWAYS. A MUST SEE IT!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19333 Collins Ave have any available units?
19333 Collins Ave has a unit available for $6,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 19333 Collins Ave have?
Some of 19333 Collins Ave's amenities include in unit laundry, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19333 Collins Ave currently offering any rent specials?
19333 Collins Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 19333 Collins Ave pet-friendly?
No, 19333 Collins Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sunny Isles Beach.
Does 19333 Collins Ave offer parking?
No, 19333 Collins Ave does not offer parking.
Does 19333 Collins Ave have units with washers and dryers?
Yes, 19333 Collins Ave offers units with in unit laundry.
Does 19333 Collins Ave have a pool?
Yes, 19333 Collins Ave has a pool.
Does 19333 Collins Ave have accessible units?
No, 19333 Collins Ave does not have accessible units.
Does 19333 Collins Ave have units with dishwashers?
Yes, 19333 Collins Ave has units with dishwashers.
Does 19333 Collins Ave have units with air conditioning?
No, 19333 Collins Ave does not have units with air conditioning.
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