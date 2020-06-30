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216 36TH AVENUE N
Last updated May 9 2020 at 6:47 AM

216 36TH AVENUE N

216 36th Avenue North · No Longer Available
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Location

216 36th Avenue North, St. Petersburg, FL 33704
Old Northeast

Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
recently renovated
ceiling fan
courtyard
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 216 36TH AVENUE N have any available units?
216 36TH AVENUE N doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Petersburg, FL.
How much is rent in St. Petersburg, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Petersburg Rent Report.
What amenities does 216 36TH AVENUE N have?
Some of 216 36TH AVENUE N's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 216 36TH AVENUE N currently offering any rent specials?
216 36TH AVENUE N is not currently offering any rent specials.
Is 216 36TH AVENUE N pet-friendly?
No, 216 36TH AVENUE N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Petersburg.
Does 216 36TH AVENUE N offer parking?
Yes, 216 36TH AVENUE N offers parking.
Does 216 36TH AVENUE N have units with washers and dryers?
Yes, 216 36TH AVENUE N offers units with in unit laundry.
Does 216 36TH AVENUE N have a pool?
No, 216 36TH AVENUE N does not have a pool.
Does 216 36TH AVENUE N have accessible units?
No, 216 36TH AVENUE N does not have accessible units.
Does 216 36TH AVENUE N have units with dishwashers?
Yes, 216 36TH AVENUE N has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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