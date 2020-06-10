All apartments in St. Petersburg
Find more places like 1914 N 31st Ave.
How many bedrooms do you need?
Home
/
St. Petersburg, FL
/
1914 N 31st Ave
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1914 N 31st Ave

1914 31st Street North · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
St. Petersburg
See all
Pet Friendly Places
See all
1 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

1914 31st Street North, St. Petersburg, FL 33713
Ponce de Leon

Amenities

patio / balcony
pool
air conditioning
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
air conditioning
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
***BEAUTIFUL COZY & COMFORTABLE 2 bed 2 BATH WITH 1 CG AND POOL LOCATED NEXT TO MOST SOUGHT AFTER & DESIRABLE HOLLYWOOD HILLS ***MINUTES TO JHONSON MEMORIAL HOSPITAL, T.Y. PARK, STARBUCKS , PUBLIX,AIRPORT, 1-95 EXPWY*** WORLD FAMOUS HOLLYWOOD BEACH & THE BOARDWALK***SHOPING ,DINING AND SHERIDAN TECHNICAL INSTITUTE ,TRI -RAIL STATION & I-95 EXPWY. ALL TILE FLOORS, SCREENED PATIO , NEWER A/C AND WATER HEATER , BRAND NEW MOCROWAVE.*** A RATED SCHOOLS, A.MUST SEE** NO HOA HERE *** LOOK NO FURTHER *** FLORIDA LUXURY LIVING AT AN AFFORDABLE PRICE*** VERY QUITE AND PEACEFUL AREA** MONE IN TODAY*** SCHEDULE YOUR SHOWING TODAY***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1914 N 31st Ave have any available units?
1914 N 31st Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Petersburg, FL.
How much is rent in St. Petersburg, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Petersburg Rent Report.
What amenities does 1914 N 31st Ave have?
Some of 1914 N 31st Ave's amenities include patio / balcony, pool, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1914 N 31st Ave currently offering any rent specials?
1914 N 31st Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 1914 N 31st Ave pet-friendly?
No, 1914 N 31st Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Petersburg.
Does 1914 N 31st Ave offer parking?
No, 1914 N 31st Ave does not offer parking.
Does 1914 N 31st Ave have units with washers and dryers?
No, 1914 N 31st Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 1914 N 31st Ave have a pool?
Yes, 1914 N 31st Ave has a pool.
Does 1914 N 31st Ave have accessible units?
No, 1914 N 31st Ave does not have accessible units.
Does 1914 N 31st Ave have units with dishwashers?
No, 1914 N 31st Ave does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Parent Guide to Apartment Living
How Much Should I Spend on Rent?
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

1701 Central
1701 Central Avenue
St. Petersburg, FL 33713
The Coves of Brighton Bay
10901 Brighton Bay Blvd NE
St. Petersburg, FL 33716
Crescent Lane Apartments
2000 Gandy Blvd N
St. Petersburg, FL 33702
Provenza at St. Pete
540 Trinity Ln
St. Petersburg, FL 33716
The Exchange
555 Doctor Martin Luther King Jr Street South
St. Petersburg, FL 33705
Camden Pier District
330 3rd St S
St. Petersburg, FL 33701
Trellis at the Lakes
11401 Dr Martin Luther King Jr St N
St. Petersburg, FL 33716
Ashford Bayside Apartment Homes
5870 56th Ave N
St. Petersburg, FL 33709

Similar Pages

St. Petersburg 1 BedroomsSt. Petersburg 2 Bedrooms
St. Petersburg Dog Friendly ApartmentsSt. Petersburg Pet Friendly Places
St. Petersburg Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FL
Lakeland, FLSarasota, FLRiverview, FLLargo, FL
Palm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FL

Nearby Neighborhoods

Greater Pinellas Point
Downtown St. Petersburg

Apartments Near Colleges

University of South Florida-St PetersburgEckerd College
Florida Southern CollegeRingling College of Art and Design
University of South Florida-Main Campus