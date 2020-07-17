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8943 Sonoma Lake Boulevard
Last updated May 15 2020 at 12:30 AM

8943 Sonoma Lake Boulevard

8943 Sonoma Lake Boulevard · (561) 702-8886
COVID-19 Update
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Location

8943 Sonoma Lake Boulevard, Palm Beach County, FL 33434

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,000

4 Bed · 3 Bath · 2296 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
basketball court
on-site laundry
parking
playground
pool
tennis court
NO REAR NEIGHBORS, VERY PRIVATE BACKGROUND SETTING,SPACIOUS DETACHED HOME IN QUITE GATED COMMUNITY.SPACIOUS KITCHEN WITH UPGRADED APPLIANCES. 2 A/C UPDATED, GREAT FLOOR PLAN,UPDATED CERAMIC TILE THROUGHOUT.3 FULL BATHS.3 WALKIN CLOSETS PLUS WALK IN PANTRY. LARGE LAUNDRY ROOM, COVERED SCREENED PATIO. WALK TO SOMMERSET AND LYONS PLAZA SHOPS, LIBRARY,.EZ ACCESS TO TURNPIKE,SAWGRASS, HOUSES OF WORSHIP. rent includes basic cable, lawn. gated sec.,community pool,tennis, basketball and playground. Best landlord, you my never want to leave, which would be ok, GREAT SCHOOLS, SEE THIS BEAUTIFUL HOME BEFORE IT IS GONE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8943 Sonoma Lake Boulevard have any available units?
8943 Sonoma Lake Boulevard has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8943 Sonoma Lake Boulevard have?
Some of 8943 Sonoma Lake Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8943 Sonoma Lake Boulevard currently offering any rent specials?
8943 Sonoma Lake Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 8943 Sonoma Lake Boulevard pet-friendly?
No, 8943 Sonoma Lake Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 8943 Sonoma Lake Boulevard offer parking?
Yes, 8943 Sonoma Lake Boulevard offers parking.
Does 8943 Sonoma Lake Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 8943 Sonoma Lake Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 8943 Sonoma Lake Boulevard have a pool?
Yes, 8943 Sonoma Lake Boulevard has a pool.
Does 8943 Sonoma Lake Boulevard have accessible units?
No, 8943 Sonoma Lake Boulevard does not have accessible units.
Does 8943 Sonoma Lake Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 8943 Sonoma Lake Boulevard has units with dishwashers.
Does 8943 Sonoma Lake Boulevard have units with air conditioning?
Yes, 8943 Sonoma Lake Boulevard has units with air conditioning.
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