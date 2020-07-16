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7904 Mansfield Hollow Rd
Last updated June 8 2020 at 1:10 AM

7904 Mansfield Hollow Rd

7904 Mansfield Hollow Road · (954) 525-2200
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

7904 Mansfield Hollow Road, Palm Beach County, FL 33446

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,800

3 Bed · 2 Bath · 1865 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7904 Mansfield Hollow Rd have any available units?
7904 Mansfield Hollow Rd has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 7904 Mansfield Hollow Rd currently offering any rent specials?
7904 Mansfield Hollow Rd is not currently offering any rent specials.
Is 7904 Mansfield Hollow Rd pet-friendly?
No, 7904 Mansfield Hollow Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 7904 Mansfield Hollow Rd offer parking?
No, 7904 Mansfield Hollow Rd does not offer parking.
Does 7904 Mansfield Hollow Rd have units with washers and dryers?
Yes, 7904 Mansfield Hollow Rd offers units with in unit laundry.
Does 7904 Mansfield Hollow Rd have a pool?
No, 7904 Mansfield Hollow Rd does not have a pool.
Does 7904 Mansfield Hollow Rd have accessible units?
No, 7904 Mansfield Hollow Rd does not have accessible units.
Does 7904 Mansfield Hollow Rd have units with dishwashers?
Yes, 7904 Mansfield Hollow Rd has units with dishwashers.
Does 7904 Mansfield Hollow Rd have units with air conditioning?
No, 7904 Mansfield Hollow Rd does not have units with air conditioning.
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