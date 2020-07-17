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7182 Veneto Drive
Last updated June 5 2020 at 9:16 PM

7182 Veneto Drive

7182 Veneto Drive · (888) 534-1116
COVID-19 Update
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Location

7182 Veneto Drive, Palm Beach County, FL 33437

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,900

3 Bed · 3 Bath · 2432 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7182 Veneto Drive have any available units?
7182 Veneto Drive has a unit available for $2,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7182 Veneto Drive have?
Some of 7182 Veneto Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7182 Veneto Drive currently offering any rent specials?
7182 Veneto Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7182 Veneto Drive pet-friendly?
No, 7182 Veneto Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 7182 Veneto Drive offer parking?
Yes, 7182 Veneto Drive offers parking.
Does 7182 Veneto Drive have units with washers and dryers?
Yes, 7182 Veneto Drive offers units with in unit laundry.
Does 7182 Veneto Drive have a pool?
No, 7182 Veneto Drive does not have a pool.
Does 7182 Veneto Drive have accessible units?
No, 7182 Veneto Drive does not have accessible units.
Does 7182 Veneto Drive have units with dishwashers?
Yes, 7182 Veneto Drive has units with dishwashers.
Does 7182 Veneto Drive have units with air conditioning?
No, 7182 Veneto Drive does not have units with air conditioning.
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