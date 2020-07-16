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6795 Huntington Lane
Last updated June 18 2020 at 3:04 AM

6795 Huntington Lane

6795 Huntington Lane · (561) 644-0717
COVID-19 Update
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Location

6795 Huntington Lane, Palm Beach County, FL 33446
Villages of Oriole

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 405 · Avail. now

$3,000

2 Bed · 2 Bath · 990 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
gym
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
media room
sauna
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6795 Huntington Lane have any available units?
6795 Huntington Lane has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6795 Huntington Lane have?
Some of 6795 Huntington Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6795 Huntington Lane currently offering any rent specials?
6795 Huntington Lane is not currently offering any rent specials.
Is 6795 Huntington Lane pet-friendly?
No, 6795 Huntington Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 6795 Huntington Lane offer parking?
No, 6795 Huntington Lane does not offer parking.
Does 6795 Huntington Lane have units with washers and dryers?
Yes, 6795 Huntington Lane offers units with in unit laundry.
Does 6795 Huntington Lane have a pool?
Yes, 6795 Huntington Lane has a pool.
Does 6795 Huntington Lane have accessible units?
No, 6795 Huntington Lane does not have accessible units.
Does 6795 Huntington Lane have units with dishwashers?
Yes, 6795 Huntington Lane has units with dishwashers.
Does 6795 Huntington Lane have units with air conditioning?
No, 6795 Huntington Lane does not have units with air conditioning.
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