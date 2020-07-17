All apartments in Palm Beach County
Find more places like 6502 VIA REGINA.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Palm Beach County, FL
/
6502 VIA REGINA
Last updated June 17 2020 at 5:20 AM

6502 VIA REGINA

6502 Via Regina · (954) 435-6118
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

6502 Via Regina, Palm Beach County, FL 33433

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,975

2 Bed · 2 Bath · 1108 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
NICELY RENOVATED 2 BEDS, 2 BATHS CORNER CONDO, COMPLETELY FURNISHED FROM SOUP TO NUTS!! 1200 SQ. FT. CONVENIENTLY LOCATED ON THE 1st FLOOR! PLUM OF BOCA POINTE IS A GATED COMMUNITY FOR ALL AGES & IS PET FRIENDLY! UPDATED KITCHEN CABINETS, NEWER APPLIANCES, TILED FLOORS THROUGHOUT & LAMINATED FLOORS IN MASTER BEDROOM. WASHER/DRYER IS INSIDE THE KITCHEN. ENJOY A LARGE SCREENED-IN TERRACE OVERLOOKING A NICE PRIVATE GARDEN VIEW AND ADDITIONAL SITTING AREA IN FRONT OF THE CONDO . CENTRAL AIR, CEILING FANS & WINDOW SHADES, 3 T.V'S, QUEEN-SIZE BED IN MASTER BEDROOM, PULL OUT COUCH IN 2ND BEDROOM. CONDO IS TURNKEY READY! WALK TO BEAUTIFUL COMMUNITY POOL/JACUZZI, NEARBY RESTAURANTS, SHOPS, SUPERMRKET, ETC. GREAT SCHOOL DISTRICT! SHORT RIDE TO LOCAL BEACHES. ANNUAL/SEASONAL- SEE BROKER'S REMARKS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6502 VIA REGINA have any available units?
6502 VIA REGINA has a unit available for $1,975 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6502 VIA REGINA have?
Some of 6502 VIA REGINA's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6502 VIA REGINA currently offering any rent specials?
6502 VIA REGINA is not currently offering any rent specials.
Is 6502 VIA REGINA pet-friendly?
Yes, 6502 VIA REGINA is pet friendly.
Does 6502 VIA REGINA offer parking?
No, 6502 VIA REGINA does not offer parking.
Does 6502 VIA REGINA have units with washers and dryers?
Yes, 6502 VIA REGINA offers units with in unit laundry.
Does 6502 VIA REGINA have a pool?
Yes, 6502 VIA REGINA has a pool.
Does 6502 VIA REGINA have accessible units?
No, 6502 VIA REGINA does not have accessible units.
Does 6502 VIA REGINA have units with dishwashers?
Yes, 6502 VIA REGINA has units with dishwashers.
Does 6502 VIA REGINA have units with air conditioning?
Yes, 6502 VIA REGINA has units with air conditioning.
Interested in 6502 VIA REGINA?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

10X Living Delray
14050 Pacific Point Place
Delray Beach, FL 33484
Mizner Court
6503 N Military Trl
Boca Raton, FL 33496
Gardens East
2750 Rio Vista Blvd
Palm Beach Gardens, FL 33410
Villas D'Este
125 via D Este Dr
Delray Beach, FL 33445
Tuscany Pointe
23126 Post Gardens Way
Boca Raton, FL 33433
Indian Hills
11211 S Military Trl
Palm Beach County, FL 33436
Riverwalk Pointe
1044 S US Hwy 1
Jupiter, FL 33477
The Heritage at Boca Raton
320 W Palmetto Park Rd
Boca Raton, FL 33432

Similar Pages

Palm Beach County Pet Friendly Places
Miami-Dade County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLPort St. Lucie, FLBoynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FL
Pompano Beach, FLHialeah, FLHollywood, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLJupiter Farms, FLJupiter, FLHighland Beach, FLWellington, FLThe Acreage, FLGreenacres, FL
Tequesta, FLAtlantis, FLPalm Springs, FLLoxahatchee Groves, FLRoyal Palm Beach, FLParkland, FLPalm Beach, FLRiviera Beach, FLDeerfield Beach, FLLantana, FLLake Worth, FLNorth Palm Beach, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity