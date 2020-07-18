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22017 PALMS WAY
Last updated July 10 2020 at 4:15 AM

22017 PALMS WAY

22017 Palms Way · (561) 866-8697
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

22017 Palms Way, Palm Beach County, FL 33433

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 202 · Avail. now

$1,650

2 Bed · 2 Bath · 958 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
microwave
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
THIS BEAUTIFUL CONDO FEATURES REMODELED BATHROOMS AND KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES; TILED ALL THROUGHOUT; PLANTATION SHUTTERS IN ALL WINDOWS; CUSTOM MADE MIRRORS IN DINING/LIVING AREAS; ENCLOSED BALCONY OVERLOOKING THE LAKE MAKES IT AS PERFECT PLACE FOR RELAXING; LOCATED IN THE DESIRABLE BOCA DEL MAR AREA; CLOSE TO MAIN ROADS; BANKS, RESTAURANTS, SHOPPING PLAZAS; BOCA RATON TOWN MALL; AVAILABLE FOR OCCUPANCY ON AUGUST 1, 2020; BASIC TV CABLE, WATER, GARBAGE INCLUDED IN RENT; PLEASE REFER TO BROKER REMARKS FOR INSTRUCTIONS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22017 PALMS WAY have any available units?
22017 PALMS WAY has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 22017 PALMS WAY have?
Some of 22017 PALMS WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22017 PALMS WAY currently offering any rent specials?
22017 PALMS WAY is not currently offering any rent specials.
Is 22017 PALMS WAY pet-friendly?
No, 22017 PALMS WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 22017 PALMS WAY offer parking?
No, 22017 PALMS WAY does not offer parking.
Does 22017 PALMS WAY have units with washers and dryers?
Yes, 22017 PALMS WAY offers units with in unit laundry.
Does 22017 PALMS WAY have a pool?
No, 22017 PALMS WAY does not have a pool.
Does 22017 PALMS WAY have accessible units?
No, 22017 PALMS WAY does not have accessible units.
Does 22017 PALMS WAY have units with dishwashers?
Yes, 22017 PALMS WAY has units with dishwashers.
Does 22017 PALMS WAY have units with air conditioning?
No, 22017 PALMS WAY does not have units with air conditioning.
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