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Orange County, FL
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8712 SCENIC OAK COURT
Last updated July 19 2019 at 3:21 AM

8712 SCENIC OAK COURT

8712 Scenic Oak Court · No Longer Available
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Location

8712 Scenic Oak Court, Orange County, FL 32836

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
game room
on-site laundry
parking
pool
garage
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8712 SCENIC OAK COURT have any available units?
8712 SCENIC OAK COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange County, FL.
What amenities does 8712 SCENIC OAK COURT have?
Some of 8712 SCENIC OAK COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8712 SCENIC OAK COURT currently offering any rent specials?
8712 SCENIC OAK COURT is not currently offering any rent specials.
Is 8712 SCENIC OAK COURT pet-friendly?
No, 8712 SCENIC OAK COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange County.
Does 8712 SCENIC OAK COURT offer parking?
Yes, 8712 SCENIC OAK COURT offers parking.
Does 8712 SCENIC OAK COURT have units with washers and dryers?
Yes, 8712 SCENIC OAK COURT offers units with in unit laundry.
Does 8712 SCENIC OAK COURT have a pool?
Yes, 8712 SCENIC OAK COURT has a pool.
Does 8712 SCENIC OAK COURT have accessible units?
No, 8712 SCENIC OAK COURT does not have accessible units.
Does 8712 SCENIC OAK COURT have units with dishwashers?
Yes, 8712 SCENIC OAK COURT has units with dishwashers.
Does 8712 SCENIC OAK COURT have units with air conditioning?
No, 8712 SCENIC OAK COURT does not have units with air conditioning.
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