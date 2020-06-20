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Oakland Park, FL
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1573 NE 45th St
Last updated May 14 2020 at 7:24 PM

1573 NE 45th St

1573 NE 45th St · (954) 279-3731
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Location

1573 NE 45th St, Oakland Park, FL 33334
North Corals

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,995

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1400 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
recently renovated
hot tub
bbq/grill
Unit Amenities
furnished
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
bbq/grill
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1573 NE 45th St have any available units?
1573 NE 45th St has a unit available for $1,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1573 NE 45th St have?
Some of 1573 NE 45th St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1573 NE 45th St currently offering any rent specials?
1573 NE 45th St isn't currently offering any rent specials.
Is 1573 NE 45th St pet-friendly?
No, 1573 NE 45th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakland Park.
Does 1573 NE 45th St offer parking?
No, 1573 NE 45th St does not offer parking.
Does 1573 NE 45th St have units with washers and dryers?
Yes, 1573 NE 45th St offers units with in unit laundry.
Does 1573 NE 45th St have a pool?
No, 1573 NE 45th St does not have a pool.
Does 1573 NE 45th St have accessible units?
No, 1573 NE 45th St does not have accessible units.
Does 1573 NE 45th St have units with dishwashers?
No, 1573 NE 45th St does not have units with dishwashers.
Does 1573 NE 45th St have units with air conditioning?
No, 1573 NE 45th St does not have units with air conditioning.
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