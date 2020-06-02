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Key Biscayne, FL
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320 W Heather Dr
Last updated June 2 2020 at 12:17 AM

320 W Heather Dr

320 West Heather Drive · (305) 405-0615
COVID-19 Update
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Location

320 West Heather Drive, Key Biscayne, FL 33149
Village of Key Biscayne

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$20,000

Click to see floorplan

5 Bed · 6 Bath

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Amenities

patio / balcony
new construction
pool
tennis court
furnished
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 320 W Heather Dr have any available units?
320 W Heather Dr has a unit available for $20,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 320 W Heather Dr have?
Some of 320 W Heather Dr's amenities include patio / balcony, new construction, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 320 W Heather Dr currently offering any rent specials?
320 W Heather Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 320 W Heather Dr pet-friendly?
No, 320 W Heather Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Key Biscayne.
Does 320 W Heather Dr offer parking?
No, 320 W Heather Dr does not offer parking.
Does 320 W Heather Dr have units with washers and dryers?
No, 320 W Heather Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 320 W Heather Dr have a pool?
Yes, 320 W Heather Dr has a pool.
Does 320 W Heather Dr have accessible units?
No, 320 W Heather Dr does not have accessible units.
Does 320 W Heather Dr have units with dishwashers?
No, 320 W Heather Dr does not have units with dishwashers.
Does 320 W Heather Dr have units with air conditioning?
No, 320 W Heather Dr does not have units with air conditioning.
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