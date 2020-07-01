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Key Biscayne, FL
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161 Crandon Blvd
Last updated July 1 2020 at 11:42 PM

161 Crandon Blvd

161 Crandon Boulevard · (305) 798-6010
COVID-19 Update
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Location

161 Crandon Boulevard, Key Biscayne, FL 33149
Village of Key Biscayne

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 421 · Avail. now

$5,000

3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
recently renovated
elevator
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
furnished
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refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 161 Crandon Blvd have any available units?
161 Crandon Blvd has a unit available for $5,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 161 Crandon Blvd have?
Some of 161 Crandon Blvd's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 161 Crandon Blvd currently offering any rent specials?
161 Crandon Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 161 Crandon Blvd pet-friendly?
No, 161 Crandon Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Key Biscayne.
Does 161 Crandon Blvd offer parking?
Yes, 161 Crandon Blvd offers parking.
Does 161 Crandon Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 161 Crandon Blvd offers units with in unit laundry.
Does 161 Crandon Blvd have a pool?
No, 161 Crandon Blvd does not have a pool.
Does 161 Crandon Blvd have accessible units?
No, 161 Crandon Blvd does not have accessible units.
Does 161 Crandon Blvd have units with dishwashers?
Yes, 161 Crandon Blvd has units with dishwashers.
Does 161 Crandon Blvd have units with air conditioning?
No, 161 Crandon Blvd does not have units with air conditioning.
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