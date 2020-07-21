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Horizon West, FL
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6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634
Last updated March 13 2020 at 11:03 AM

6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634

6138 Waterside Island Lane · No Longer Available
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Location

6138 Waterside Island Lane, Horizon West, FL 34787

Amenities

granite counters
pet friendly
stainless steel
gym
pool
basketball court
Unit Amenities
granite counters
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
basketball court
clubhouse
gym
pool
internet access
tennis court
BEAUTIFUL 4BR/2BATH SINGLE STORY HOME - INDEPENDENCE COMMUNITY - NO DIRECT REAR NEIGHBOR - INDEPENDENCE COMMUNITY IS LOCATED ONLY FEW MILES FROM DISNEY, HAS FITNESS CENTER AND SWIMMING POOL.

STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, LOTS OF CABINETS, BEAUTIFUL MASTER BATH, HUGE WALKING CLOSETS, COMMUNITY HAS TWO SWIMMING POOLS, TENNIS COURTS, BASKETBALL COURTS, 2 FITNESS CENTERS, 2 CLUB HOUSES, WALKING TRAILS, BIKE TRAILS, ARCADE, AND COMMUNITY BOAT RAMP.

NO DIRECT REAR NEIGHBORS!!

RENT INCLIUDES:
CABLE WITH HBO
WIRELESS INTERNET
LANDSCAPING SERVICES

CALL OR TEXT SIMON RONCHETTI 407-468-4686 PROPERTY MANAGER.

WILL ACCEPT SMALL PETS UNDER 20 lbs WITH A $250.00 PET FEE.

(RLNE5481784)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 have any available units?
6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Horizon West, FL.
What amenities does 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 have?
Some of 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634's amenities include granite counters, pet friendly, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 currently offering any rent specials?
6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 is not currently offering any rent specials.
Is 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 pet-friendly?
Yes, 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 is pet friendly.
Does 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 offer parking?
No, 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 does not offer parking.
Does 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 have units with washers and dryers?
No, 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 does not offer units with in unit laundry.
Does 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 have a pool?
Yes, 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 has a pool.
Does 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 have accessible units?
No, 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 does not have accessible units.
Does 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 have units with dishwashers?
No, 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 does not have units with dishwashers.
Does 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 have units with air conditioning?
No, 6138 WATERSIDE ISLAND LN - 6138 WIL - LOT 1634 LOT 1634 does not have units with air conditioning.
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