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Dunedin, FL
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1701 PINEHURST ROAD
Last updated May 19 2020 at 11:07 PM

1701 PINEHURST ROAD

1701 Pinehurst Road · No Longer Available
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Location

1701 Pinehurst Road, Dunedin, FL 34698

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
parking
recently renovated
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
parking
pool
REALLY NICE AND CLEAN ONE STORY VILLA LOCATED ON A QUIET CUL-DE-SAC IN PINEHURST VILLAGE. GREAT ROOM FLOOR PLAN WITH A FINISHED PORCH. BRIGHT AND LIGHT KITCHEN WITH WINDOW OVER THE SINK FOR LOADS OF NATURAL LIGHT. UPDATED BATHROOM AND GOOD STORAGE SPACE. ASSIGNED, COVERED PARKING AT FRONT DOOR. COMMUNITY LAUNDRY ROOM IS IN THE BUILDING AND JUST STEPS AWAY. PINEHURST VILLAGE IS AN ACTIVE COMMUNITY WITH A HEATED POOL, CLUBHOUSE AND SHUFFLEBOARD. LANDLORD WOULD LOVE TO HAVE ALONG TERM TENANT. SORRY, ABSOLUTELY NO PETS OR SMOKERS. VILLA IS READY FOR A MOVE IN DATE OF MAY 1, 2020.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1701 PINEHURST ROAD have any available units?
1701 PINEHURST ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dunedin, FL.
What amenities does 1701 PINEHURST ROAD have?
Some of 1701 PINEHURST ROAD's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1701 PINEHURST ROAD currently offering any rent specials?
1701 PINEHURST ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 1701 PINEHURST ROAD pet-friendly?
No, 1701 PINEHURST ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dunedin.
Does 1701 PINEHURST ROAD offer parking?
Yes, 1701 PINEHURST ROAD offers parking.
Does 1701 PINEHURST ROAD have units with washers and dryers?
No, 1701 PINEHURST ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 1701 PINEHURST ROAD have a pool?
Yes, 1701 PINEHURST ROAD has a pool.
Does 1701 PINEHURST ROAD have accessible units?
No, 1701 PINEHURST ROAD does not have accessible units.
Does 1701 PINEHURST ROAD have units with dishwashers?
No, 1701 PINEHURST ROAD does not have units with dishwashers.
Does 1701 PINEHURST ROAD have units with air conditioning?
No, 1701 PINEHURST ROAD does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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