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2725 VIA CIPRIANI
Last updated July 14 2020 at 7:25 AM

2725 VIA CIPRIANI

2725 Via Cipriani · (813) 787-6243
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Location

2725 Via Cipriani, Clearwater, FL 33764

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 731B · Avail. now

$1,695

2 Bed · 2 Bath · 1309 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
business center
car wash area
clubhouse
gym
playground
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2725 VIA CIPRIANI have any available units?
2725 VIA CIPRIANI has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 2725 VIA CIPRIANI have?
Some of 2725 VIA CIPRIANI's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2725 VIA CIPRIANI currently offering any rent specials?
2725 VIA CIPRIANI is not currently offering any rent specials.
Is 2725 VIA CIPRIANI pet-friendly?
No, 2725 VIA CIPRIANI is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 2725 VIA CIPRIANI offer parking?
No, 2725 VIA CIPRIANI does not offer parking.
Does 2725 VIA CIPRIANI have units with washers and dryers?
Yes, 2725 VIA CIPRIANI offers units with in unit laundry.
Does 2725 VIA CIPRIANI have a pool?
Yes, 2725 VIA CIPRIANI has a pool.
Does 2725 VIA CIPRIANI have accessible units?
No, 2725 VIA CIPRIANI does not have accessible units.
Does 2725 VIA CIPRIANI have units with dishwashers?
Yes, 2725 VIA CIPRIANI has units with dishwashers.
Interested in 2725 VIA CIPRIANI?
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