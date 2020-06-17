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1216 S MISSOURI AVENUE
Last updated June 12 2020 at 6:20 PM

1216 S MISSOURI AVENUE

1216 South Missouri Avenue · (727) 463-9157
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Location

1216 South Missouri Avenue, Clearwater, FL 33756

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 114 · Avail. now

$1,050

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 660 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
extra storage
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
elevator
parking
pool
internet access
*available FEB2021~LOCATION~LOCATION~(7mon Min)*6 MINUTES TO #1 RATED CLEARWATER BEACH.*GATED COMMUNITY*Dog friendly* 4month MINIMUM OR ANNUAL-FULLY FURNISHED 1ST FLOOR CONVENIENCE, TURN-KEY 1BEDROOM UNIT WITH WASHER/DRYER INCLUDED*RARE UNDER BLDG PARKING RIGHT NEXT TO ELEVATOR!(PLUS a BONUS EXTRA PARKING SPACE included)-POOL and EXTRA STORAGE ROOM FOR YOUR BIKE AND THINGS. THIS UNIT ALSO HAS AN OUTSIDE PATIO AREA. CABLE,INTERNET,ELECTRIC INCLUDED FOR SHORT TERMS -LONG TERM TENANT PAYS ELECTRIC. (rate will vary for seasonal months of January-April, 13% tax required for under 6 months, $100 condo app fee,$75 credit check)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1216 S MISSOURI AVENUE have any available units?
1216 S MISSOURI AVENUE has a unit available for $1,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 1216 S MISSOURI AVENUE have?
Some of 1216 S MISSOURI AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1216 S MISSOURI AVENUE currently offering any rent specials?
1216 S MISSOURI AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 1216 S MISSOURI AVENUE pet-friendly?
Yes, 1216 S MISSOURI AVENUE is pet friendly.
Does 1216 S MISSOURI AVENUE offer parking?
Yes, 1216 S MISSOURI AVENUE does offer parking.
Does 1216 S MISSOURI AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 1216 S MISSOURI AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 1216 S MISSOURI AVENUE have a pool?
Yes, 1216 S MISSOURI AVENUE has a pool.
Does 1216 S MISSOURI AVENUE have accessible units?
No, 1216 S MISSOURI AVENUE does not have accessible units.
Does 1216 S MISSOURI AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 1216 S MISSOURI AVENUE has units with dishwashers.
Have a question for 1216 S MISSOURI AVENUE?
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