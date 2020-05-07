All apartments in Celebration
Find more places like 315 ACADIA LANE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Celebration, FL
/
315 ACADIA LANE
Last updated April 3 2020 at 2:33 PM

315 ACADIA LANE

315 Acadia Lane · (407) 566-8009
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Celebration
See all
Dog Friendly Apartments
See all
3 Bedrooms
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all

Location

315 Acadia Lane, Celebration, FL 34747
Celebration

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

7 Bedrooms

Unit 7 Bed · Avail. now

$10,500

Click to see floorplan

7 Bed · 8 Bath · 5864 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
internet access
BEAUTIFUL, FURNISHED, CUSTOM POOL HOME WITH A GOLF COURSE VIEW. WOOD AND TRAVERTINE TILE FLOORS ON FIRST FLOOR. LOTS OF WINDOWS, 2 BALCONIES. FIRST FLOOR MASTER SUITE WITH SITTING AREA, SUPER SHOWER, SOAKING TUB AND IMMENSE SHOWER. EVERY BEDROOM HAS OWN BATH INCLUDING THE IN-LAW SUITE ABOVE THE OVER SIZED CLIMATE CONTROLLED GARAGE. FIBER OPTIC INTERNET SERVICE, CENTRAL SOUND SYSTEM, CENTRAL SECURITY AND CAMERA SYSTEM. IMPRESSIVE STONE PATIO, HEATED POOL AND SPA, OUTDOOR GRILL, TV, PERGOLA AND GORGEOUS LANDSCAPING. TOO MANY CUSTOM FEATURES TO MENTION. OWNER IS OPEN TO A LEASE PURCHASE OR LEASE OPTION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 315 ACADIA LANE have any available units?
315 ACADIA LANE has a unit available for $10,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 315 ACADIA LANE have?
Some of 315 ACADIA LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 315 ACADIA LANE currently offering any rent specials?
315 ACADIA LANE isn't currently offering any rent specials.
Is 315 ACADIA LANE pet-friendly?
No, 315 ACADIA LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Celebration.
Does 315 ACADIA LANE offer parking?
Yes, 315 ACADIA LANE does offer parking.
Does 315 ACADIA LANE have units with washers and dryers?
Yes, 315 ACADIA LANE offers units with in unit laundry.
Does 315 ACADIA LANE have a pool?
Yes, 315 ACADIA LANE has a pool.
Does 315 ACADIA LANE have accessible units?
No, 315 ACADIA LANE does not have accessible units.
Does 315 ACADIA LANE have units with dishwashers?
Yes, 315 ACADIA LANE has units with dishwashers.
Does 315 ACADIA LANE have units with air conditioning?
Yes, 315 ACADIA LANE has units with air conditioning.
Have a question for 315 ACADIA LANE?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Emerson at Celebration
1831 Emerson Ridge Rd
Celebration, FL 34747
Evander Square
1415 Latta Dr
Celebration, FL 34747
Astoria at Celebration
1688 Celebration Blvd
Celebration, FL 34747

Similar Pages

Celebration 1 BedroomsCelebration 2 Bedrooms
Celebration 3 BedroomsCelebration Dog Friendly Apartments
Celebration Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLOrlando, FLBrandon, FLLakeland, FLKissimmee, FLAltamonte Springs, FLSanford, FLWinter Park, FLAlafaya, FLWinter Garden, FLClermont, FLWesley Chapel, FL
Ocoee, FLOviedo, FLCasselberry, FLWinter Springs, FLMaitland, FLPlant City, FLDoctor Phillips, FLLeesburg, FLBartow, FLHunters Creek, FLFish Hawk, FLZephyrhills, FL
Lockhart, FLAzalea Park, FLMount Dora, FLGoldenrod, FLDavenport, FLHighland City, FLOrange City, FLFern Park, FLDade City, FLHeathrow, FLWindermere, FLDeBary, FL

Apartments Near Colleges

Lake-Sumter State CollegeFlorida Southern College
Orange Technical College-Orlando CampusRollins College
Seminole State College of Florida
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity