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2175 HACKBERRY CIRCLE
Last updated June 21 2020 at 9:13 AM

2175 HACKBERRY CIRCLE

2175 Hackberry Circle · (720) 203-3747
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Location

2175 Hackberry Circle, Longmont, CO 80501

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 2175 HACKBERRY CIRCLE · Avail. Jul 2

$2,075

Click to see floorplan

3 Bed · 1.5 Bath

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
Property Amenities
parking
garage
2175 HACKBERRY CIRCLE Available 07/02/20 3 BEDROOM, 1.5 BATH IN N.W. LONGMONT - 2175 HACKBERRY CIRCLE. 3 BEDROOM, 1.5 BATH IN N.W. LONGMONT. CENTRAL A/C, 2 CAR GARAGE, DISHWASHER, WASHER/DRYER, NEWER REMODEL, NEWER WINDOWS AND DOORS. FENCED BACK YARD. THIS IS A GREAT LOCATION, CLOSE TO HWY 66, CLOSE TO HOVER, BUT NOT TOO CLOSE, SO YOU DO NOT HEAR ANY OF THE CAR NOISE! CALL FOR SHOWING APPOINTMENT. 720.203.3747 LORI $2075 / MONTH PLUS $2075 DEPOSIT. TENANT PAYS ALL UTILITY FEES.

(RLNE5852035)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2175 HACKBERRY CIRCLE have any available units?
2175 HACKBERRY CIRCLE has a unit available for $2,075 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Longmont, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Longmont Rent Report.
What amenities does 2175 HACKBERRY CIRCLE have?
Some of 2175 HACKBERRY CIRCLE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2175 HACKBERRY CIRCLE currently offering any rent specials?
2175 HACKBERRY CIRCLE isn't currently offering any rent specials.
Is 2175 HACKBERRY CIRCLE pet-friendly?
No, 2175 HACKBERRY CIRCLE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Longmont.
Does 2175 HACKBERRY CIRCLE offer parking?
Yes, 2175 HACKBERRY CIRCLE does offer parking.
Does 2175 HACKBERRY CIRCLE have units with washers and dryers?
Yes, 2175 HACKBERRY CIRCLE offers units with in unit laundry.
Does 2175 HACKBERRY CIRCLE have a pool?
No, 2175 HACKBERRY CIRCLE does not have a pool.
Does 2175 HACKBERRY CIRCLE have accessible units?
No, 2175 HACKBERRY CIRCLE does not have accessible units.
Does 2175 HACKBERRY CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 2175 HACKBERRY CIRCLE has units with dishwashers.
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