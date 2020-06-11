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2655 Poplar Grove Place
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2655 Poplar Grove Place

2655 Poplar Grove Place · No Longer Available
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Location

2655 Poplar Grove Place, Castle Rock, CO 80109
The Meadows

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
garage
walk in closets
gym
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2655 Poplar Grove Place have any available units?
2655 Poplar Grove Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Castle Rock, CO.
How much is rent in Castle Rock, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Castle Rock Rent Report.
What amenities does 2655 Poplar Grove Place have?
Some of 2655 Poplar Grove Place's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2655 Poplar Grove Place currently offering any rent specials?
2655 Poplar Grove Place isn't currently offering any rent specials.
Is 2655 Poplar Grove Place pet-friendly?
No, 2655 Poplar Grove Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Castle Rock.
Does 2655 Poplar Grove Place offer parking?
Yes, 2655 Poplar Grove Place does offer parking.
Does 2655 Poplar Grove Place have units with washers and dryers?
No, 2655 Poplar Grove Place does not offer units with in unit laundry.
Does 2655 Poplar Grove Place have a pool?
Yes, 2655 Poplar Grove Place has a pool.
Does 2655 Poplar Grove Place have accessible units?
No, 2655 Poplar Grove Place does not have accessible units.
Does 2655 Poplar Grove Place have units with dishwashers?
Yes, 2655 Poplar Grove Place has units with dishwashers.
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