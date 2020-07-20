All apartments in Whittier
Find more places like 10640 LISBON COURT.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Whittier, CA
/
10640 LISBON COURT
Last updated August 29 2019 at 10:56 AM

10640 LISBON COURT

10640 Lisbon Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Whittier
See all
Whittier City
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Balcony
See all
1 Bedrooms
See all

Location

10640 Lisbon Court, Whittier, CA 90601
Whittier City

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
in unit laundry
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
"NICE 3 BEDROOM 2 BATH TRI-LEVEL TOWN HOUSE" - THIS TOWN HOUSE OFFERS NEW LAMINATE AND CARPET FLOORING, FRESH PAINT, TWO BALCONIES AND ONE PATIO, CENTRAL HEATING & AIR, STOVE, WINDOW COVERINGS. THE MAIN LEVEL HAS LARGE LIVING ROOM WITH ACCESS TO PRIVATE PATIO AREA, KITCHEN AND DINING ROOM AREA. SECOND LEVEL LEADS TO A LARGE FAMILY ROOM, BEDROOM, BATHROOM AND BALCONY AREA. TWO BEDROOMS AND BATH IN TOP LEVEL WITH BALCONY ACCESS FROM LARGE MASTER BEDROOM. INCLUDES WASHER & DRYER IN GARAGE , 2 ATTACHED SINGLE CAR GARAGES, SPARKLING COMMUNITY POOL JUST STEPS AWAY FROM THE HOME. CONVENIENTLY LOCATED NEAR 605 & 60 FREEWAYS.
NO GOVERNMENT FUNDED PROGRAMS
TENANT RESPONSIBLE FOR ALL UTILITIES
1 YEAR LEASE AGREEMENT
SMALL PET OK UNDER 15 LBS WITH HIGHER DEPOSIT
NO SMOKING
GOOD CREDIT OF 650+
REQUIRES RENTERS INSURANCE
*TERMS & CONDITIONS MAY CHANGE WITHOUT NOTICE*
MUST SEE!!
AVAILABLE TO VIEW NOW
BY APPOINTMENT ONLY
VERONICA ESPARZA
562-236-9069

(RLNE5031705)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10640 LISBON COURT have any available units?
10640 LISBON COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Whittier, CA.
What amenities does 10640 LISBON COURT have?
Some of 10640 LISBON COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10640 LISBON COURT currently offering any rent specials?
10640 LISBON COURT is not currently offering any rent specials.
Is 10640 LISBON COURT pet-friendly?
Yes, 10640 LISBON COURT is pet friendly.
Does 10640 LISBON COURT offer parking?
Yes, 10640 LISBON COURT offers parking.
Does 10640 LISBON COURT have units with washers and dryers?
Yes, 10640 LISBON COURT offers units with in unit laundry.
Does 10640 LISBON COURT have a pool?
Yes, 10640 LISBON COURT has a pool.
Does 10640 LISBON COURT have accessible units?
No, 10640 LISBON COURT does not have accessible units.
Does 10640 LISBON COURT have units with dishwashers?
No, 10640 LISBON COURT does not have units with dishwashers.
Does 10640 LISBON COURT have units with air conditioning?
Yes, 10640 LISBON COURT has units with air conditioning.
Helpful Articles
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
Parent Guide to Apartment Living
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Olympian
6252 Comstock Avenue
Whittier, CA 90601
New Orleans
7017 Milton Avenue
Whittier, CA 90602
Northcrest Manor
5545 Norwalk Boulevard
Whittier, CA 90601
Kendallwood Apartments
10522 Santa Gertrudes Ave
Whittier, CA 90603
The Californian
7222 Washington Ave
Whittier, CA 90602
7240 Bright Ave
7240 Bright Avenue
Whittier, CA 90602
14149 Mulberry Dr
14149 Mulberry Drive
Whittier, CA 90605
The Governor
8407 Hydro Drive
Whittier, CA 90606

Similar Pages

Whittier 1 Bedroom ApartmentsWhittier 2 Bedroom Apartments
Whittier Apartments with BalconiesWhittier Apartments with Parking
Whittier Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Ana, CARancho Cucamonga, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CA
Huntington Beach, CACorona, CAFullerton, CACosta Mesa, CAUpland, CADowney, CANewport Beach, CAChino, CA
Pomona, CAGarden Grove, CARedondo Beach, CAAlhambra, CAWest Hollywood, CALa Habra, CAPlacentia, CABuena Park, CA

Nearby Neighborhoods

Whittier CityEast Whittier City
Uptown Whittier

Apartments Near Colleges

Whittier CollegeCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeCalifornia State University-Fullerton
University of California-Irvine