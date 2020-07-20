10640 LISBON COURT

Amenities
"NICE 3 BEDROOM 2 BATH TRI-LEVEL TOWN HOUSE" - THIS TOWN HOUSE OFFERS NEW LAMINATE AND CARPET FLOORING, FRESH PAINT, TWO BALCONIES AND ONE PATIO, CENTRAL HEATING & AIR, STOVE, WINDOW COVERINGS. THE MAIN LEVEL HAS LARGE LIVING ROOM WITH ACCESS TO PRIVATE PATIO AREA, KITCHEN AND DINING ROOM AREA. SECOND LEVEL LEADS TO A LARGE FAMILY ROOM, BEDROOM, BATHROOM AND BALCONY AREA. TWO BEDROOMS AND BATH IN TOP LEVEL WITH BALCONY ACCESS FROM LARGE MASTER BEDROOM. INCLUDES WASHER & DRYER IN GARAGE , 2 ATTACHED SINGLE CAR GARAGES, SPARKLING COMMUNITY POOL JUST STEPS AWAY FROM THE HOME. CONVENIENTLY LOCATED NEAR 605 & 60 FREEWAYS.
NO GOVERNMENT FUNDED PROGRAMS
TENANT RESPONSIBLE FOR ALL UTILITIES
1 YEAR LEASE AGREEMENT
SMALL PET OK UNDER 15 LBS WITH HIGHER DEPOSIT
NO SMOKING
GOOD CREDIT OF 650+
REQUIRES RENTERS INSURANCE
*TERMS & CONDITIONS MAY CHANGE WITHOUT NOTICE*
MUST SEE!!
AVAILABLE TO VIEW NOW
BY APPOINTMENT ONLY
VERONICA ESPARZA
562-236-9069
(RLNE5031705)