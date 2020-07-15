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San Dimas, CA
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233 Avenida Melisenda
Last updated January 20 2020 at 7:15 PM

233 Avenida Melisenda

233 Avenida Melisenda · No Longer Available
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Location

233 Avenida Melisenda, San Dimas, CA 91773
San Dimas

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
granite counters
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 233 Avenida Melisenda have any available units?
233 Avenida Melisenda doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Dimas, CA.
How much is rent in San Dimas, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Dimas Rent Report.
What amenities does 233 Avenida Melisenda have?
Some of 233 Avenida Melisenda's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 233 Avenida Melisenda currently offering any rent specials?
233 Avenida Melisenda is not currently offering any rent specials.
Is 233 Avenida Melisenda pet-friendly?
No, 233 Avenida Melisenda is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Dimas.
Does 233 Avenida Melisenda offer parking?
Yes, 233 Avenida Melisenda offers parking.
Does 233 Avenida Melisenda have units with washers and dryers?
No, 233 Avenida Melisenda does not offer units with in unit laundry.
Does 233 Avenida Melisenda have a pool?
Yes, 233 Avenida Melisenda has a pool.
Does 233 Avenida Melisenda have accessible units?
No, 233 Avenida Melisenda does not have accessible units.
Does 233 Avenida Melisenda have units with dishwashers?
No, 233 Avenida Melisenda does not have units with dishwashers.
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