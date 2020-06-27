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Pomona, CA
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1062 N Park Avenue
Last updated July 25 2019 at 7:37 AM

1062 N Park Avenue

1062 North Park Avenue · No Longer Available
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Location

1062 North Park Avenue, Pomona, CA 91768

Amenities

hardwood floors
parking
recently renovated
air conditioning
microwave
furnished
Unit Amenities
air conditioning
furnished
hardwood floors
microwave
oven
range
recently renovated
Property Amenities
parking
A BEAUTIFUL HOUSE HAS 3 SPACIOUS BEDROOMS AND 1 BATHROOM TO LEASE OUT DIVIDED FROM THE HALLWAY. PARTIAL FURNISHED. BETTER FOR A FAMILY TO SHARE WITH. THERE IS A DOOR AT HALLWAY DIVIDED FRONT AND BACK. EACH HAS THEIR OWN ENTRANCE. FREE PARKING ON STREETS AND DRIVEWAY. THIS HOME FEATURES 4 SPACIOUS BEDROOMS AND 2 FULL BATHS. PROPERTY HAS A LARGE MASTER BEDROOM. LARGE LIVING ROOM, DEN/FORMAL DINING AREA, BREAKFAST DINING AREA, LARGE CUSTOM KITCHEN WITH AN OPEN FLOOR PLAN. CUSTOM WOOD FLOORING THROUGHOUT, BEAUTIFULLY TILED BATHROOMS UPGRADES AND ALL AMENITIES INCLUDING CENTRAL AC AND HEATING. AND PROFESSIONALLY LANDSCAPED. WELCOME TO HOME.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1062 N Park Avenue have any available units?
1062 N Park Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pomona, CA.
What amenities does 1062 N Park Avenue have?
Some of 1062 N Park Avenue's amenities include hardwood floors, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1062 N Park Avenue currently offering any rent specials?
1062 N Park Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1062 N Park Avenue pet-friendly?
No, 1062 N Park Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pomona.
Does 1062 N Park Avenue offer parking?
Yes, 1062 N Park Avenue offers parking.
Does 1062 N Park Avenue have units with washers and dryers?
No, 1062 N Park Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1062 N Park Avenue have a pool?
No, 1062 N Park Avenue does not have a pool.
Does 1062 N Park Avenue have accessible units?
No, 1062 N Park Avenue does not have accessible units.
Does 1062 N Park Avenue have units with dishwashers?
No, 1062 N Park Avenue does not have units with dishwashers.
Does 1062 N Park Avenue have units with air conditioning?
Yes, 1062 N Park Avenue has units with air conditioning.
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