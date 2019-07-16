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Laguna Woods, CA
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3042 Via Serena S
Last updated July 16 2019 at 3:06 AM

3042 Via Serena S

3042 via Serena South · No Longer Available
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Location

3042 via Serena South, Laguna Woods, CA 92637

Amenities

pool
air conditioning
tennis court
Unit Amenities
air conditioning
Property Amenities
pool
tennis court
LOVELY SINGLE LEVEL COTTAGE STYLE HOME WITH WONDERFUL VIEWS OF THE HILLS, CENTRAL HEAT & AIR. BEAUTIFUL CUSTOM TILE THRU-OUT. NEW PAINT, NEW SMOOTH CEILINGS, NEW BULLNOSE CORNERS UPDATES THIS BEAUTY. CLOSE TO LAUNDRY. VERY SERENE LOCATION WITH FABULOUS VIEW OF THE MOUNTAINS & CITY LIGHTS. ENJOY ALL THE AMENITIES OF THE ACTIVE SENIOR COMMUNITY OF LAGUNA WOODS, FREE BUS TRANSPORTATION THRU-OUT THE VILLAGE AND TO LOCAL SHOPING & RESTURANTS. GOLF, POOLS TENNIS .
OVER 200 CLUBS TO ENJOY! ONLY 5 MILES TO LAGUNA BEACH!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3042 Via Serena S have any available units?
3042 Via Serena S doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Woods, CA.
Is 3042 Via Serena S currently offering any rent specials?
3042 Via Serena S is not currently offering any rent specials.
Is 3042 Via Serena S pet-friendly?
No, 3042 Via Serena S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 3042 Via Serena S offer parking?
No, 3042 Via Serena S does not offer parking.
Does 3042 Via Serena S have units with washers and dryers?
No, 3042 Via Serena S does not offer units with in unit laundry.
Does 3042 Via Serena S have a pool?
Yes, 3042 Via Serena S has a pool.
Does 3042 Via Serena S have accessible units?
No, 3042 Via Serena S does not have accessible units.
Does 3042 Via Serena S have units with dishwashers?
No, 3042 Via Serena S does not have units with dishwashers.
Does 3042 Via Serena S have units with air conditioning?
Yes, 3042 Via Serena S has units with air conditioning.
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