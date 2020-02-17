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Laguna Woods, CA
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2122 RONDA GRANADA
Last updated February 17 2020 at 11:20 PM

2122 RONDA GRANADA

2122 Ronda Granada · No Longer Available
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Location

2122 Ronda Granada, Laguna Woods, CA 92637

Amenities

in unit laundry
carport
pool
tennis court
clubhouse
furnished
Unit Amenities
furnished
in unit laundry
refrigerator
Property Amenities
carport
clubhouse
parking
pool
tennis court
FIRST FLOOR 2 BEDROOM, 2 BATH UNIT WITH A FULL SIZE WASHER & DRYER. NICELY FURNISHED, THE MASTER BEDROOM HAS A QUEEN SIZE BED. THE GUEST BEDROOM HAS A FULL SIZE BED. NEW FLAT SCREEN TV IN LIVING ROOM. NO STAIRS TO 1ST LEVEL UNIT. CARPORT IS ON SAME LEVEL AS HOME. LOCATED IN GATES 5 & 6, POPULAR CLUBHOUSE 4 WITH POOL, ART STUDIO, WOODWORKING SHOP, CERAMICS STUDIO & GOLF COURSE. ENJOY ALL THE AMENITIES OF THE ACTIVE SENIOR COMMUNITY OF LAGUNA WOODS VILLAGE. THERE ARE OVER 200 CLUBS TO ENJOY! 5 POOLS, 7 CLUBHOUSES, GOLF COURSE, TENNIS, FREE BUS TRANSPORTATION & MORE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2122 RONDA GRANADA have any available units?
2122 RONDA GRANADA doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Woods, CA.
What amenities does 2122 RONDA GRANADA have?
Some of 2122 RONDA GRANADA's amenities include in unit laundry, carport, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2122 RONDA GRANADA currently offering any rent specials?
2122 RONDA GRANADA is not currently offering any rent specials.
Is 2122 RONDA GRANADA pet-friendly?
No, 2122 RONDA GRANADA is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 2122 RONDA GRANADA offer parking?
Yes, 2122 RONDA GRANADA offers parking.
Does 2122 RONDA GRANADA have units with washers and dryers?
Yes, 2122 RONDA GRANADA offers units with in unit laundry.
Does 2122 RONDA GRANADA have a pool?
Yes, 2122 RONDA GRANADA has a pool.
Does 2122 RONDA GRANADA have accessible units?
No, 2122 RONDA GRANADA does not have accessible units.
Does 2122 RONDA GRANADA have units with dishwashers?
No, 2122 RONDA GRANADA does not have units with dishwashers.
Does 2122 RONDA GRANADA have units with air conditioning?
No, 2122 RONDA GRANADA does not have units with air conditioning.
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