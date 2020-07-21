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Ladera Ranch, CA
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10 Salvatore
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10 Salvatore

10 Salvatore · No Longer Available
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Location

10 Salvatore, Ladera Ranch, CA 92694
Covenant Hills Village

Amenities

granite counters
garage
recently renovated
pool
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10 Salvatore have any available units?
10 Salvatore doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Ladera Ranch, CA.
What amenities does 10 Salvatore have?
Some of 10 Salvatore's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10 Salvatore currently offering any rent specials?
10 Salvatore is not currently offering any rent specials.
Is 10 Salvatore pet-friendly?
No, 10 Salvatore is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ladera Ranch.
Does 10 Salvatore offer parking?
Yes, 10 Salvatore offers parking.
Does 10 Salvatore have units with washers and dryers?
No, 10 Salvatore does not offer units with in unit laundry.
Does 10 Salvatore have a pool?
Yes, 10 Salvatore has a pool.
Does 10 Salvatore have accessible units?
No, 10 Salvatore does not have accessible units.
Does 10 Salvatore have units with dishwashers?
No, 10 Salvatore does not have units with dishwashers.
Does 10 Salvatore have units with air conditioning?
No, 10 Salvatore does not have units with air conditioning.
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