All apartments in La Habra
Find more places like 1813 Gaspar Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
La Habra, CA
/
1813 Gaspar Street
Last updated August 28 2019 at 7:53 AM

1813 Gaspar Street

1813 Gaspar St · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
La Habra
See all
Lowell
See all
Apartments with Pools
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Balconies
See all

Location

1813 Gaspar St, La Habra, CA 90631
Lowell

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
HIGHLY UPGRADED BRAND NEW HOME/ PORTOLA WALK COMMUNITY BY OLSON. SPACIOUS 1925 SQFT SIZE HOME PROVIDES 3 BEDROOMS WITH DEN (COULD BE 4TH BEDROOM DOWNSTAIRS) 2 FULL BATHS AND 2 HALF BATHS WITH 2CAR ATTACHED GARAGE. PRIVATE GATED PATIO AT FRONT. BEAUTIFUL GOURMET KITCHEN WITH ISLAND/QUARTZ COUNTERTOPS AND ACRILYC CONTEMPO CABINETS. MAIN LIVING SPACES ON 2ND FLOOR OFFER A OPEN CONCEPT STYLE OF LIVING. YOU WILL BE THE FIRST OCCUPANT TO THIS GORGEOUS BRAND NEW HOME. WALKING DISTANCE TO COSTCO. WITHIN 2 MILES RADIUS, YOU WILL FIND WALMART, SAMS, LOWE'S, TRADER JOES, AND MANY TOP RATED RESTAURANTS. THERE ARE MANY EXTRA FEATURES ON THIS HOME. RENT INCLUDES WATER AND TRASH.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1813 Gaspar Street have any available units?
1813 Gaspar Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in La Habra, CA.
Is 1813 Gaspar Street currently offering any rent specials?
1813 Gaspar Street is not currently offering any rent specials.
Is 1813 Gaspar Street pet-friendly?
No, 1813 Gaspar Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in La Habra.
Does 1813 Gaspar Street offer parking?
Yes, 1813 Gaspar Street offers parking.
Does 1813 Gaspar Street have units with washers and dryers?
No, 1813 Gaspar Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1813 Gaspar Street have a pool?
No, 1813 Gaspar Street does not have a pool.
Does 1813 Gaspar Street have accessible units?
No, 1813 Gaspar Street does not have accessible units.
Does 1813 Gaspar Street have units with dishwashers?
No, 1813 Gaspar Street does not have units with dishwashers.
Does 1813 Gaspar Street have units with air conditioning?
No, 1813 Gaspar Street does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Rental Inspection Checklist – What to Look For
How to Find a Month-to-Month Lease Apartment
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Monterra Springs
861 Glencliff St
La Habra, CA 90631
Vista Ridge
300 South Monte Vista Street
La Habra, CA 90631
Valentia Apartments
951 S Beach Blvd
La Habra, CA 90631
The Heights
450 North Walnut Street
La Habra, CA 90631
La Habra Woods Apartments
701 W Imperial Hwy
La Habra, CA 90631

Similar Pages

La Habra 1 Bedroom ApartmentsLa Habra 2 Bedroom Apartments
La Habra Apartments with BalconiesLa Habra Apartments with Parking
La Habra Apartments with Pools

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Ana, CARancho Cucamonga, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CA
Huntington Beach, CACorona, CAFullerton, CACosta Mesa, CAPlacentia, CABuena Park, CABrea, CACulver City, CA
Fountain Valley, CAInglewood, CANorwalk, CAGlendora, CARancho Santa Margarita, CAPico Rivera, CACarson, CASan Dimas, CA

Nearby Neighborhoods

La Habra City
Lowell

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles