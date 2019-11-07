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Imperial Beach, CA
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1331 Connecticut Ave
Last updated November 7 2019 at 12:39 PM

1331 Connecticut Ave

1331 Connecticut St · No Longer Available
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Location

1331 Connecticut St, Imperial Beach, CA 91932
Imperial Beach

Amenities

pet friendly
garage
furnished
Unit Amenities
furnished
Property Amenities
parking
garage
pet friendly
3 BEDROOM 2 BATH HOUSE WITH FENCED YARD IN I.B. - FURNISHED HOUSE - to lease mth to mth or until 6-30-2020 in PRIME NEIGHBORHOOD
CLOSE TO THE BEACH, MILITARY BASES AND DOWNTOWN SAN DIEGO. WALKING DISTANCE TO SCHOOLS AND HIKING TRAILS.LUSH BACK YARD WITH FRUIT TREES
OFF STREET DRIVEWAY PARKING. GARAGE IS CONVERTED TO
LARGE BONUS ROOM AND CAN BE ADDITIONAL BEDROOM OR STORAGE. YARD MAINTENANCE IS INCLUDED. RESIDENT PAYS ALL UTILITIES.DOGS CONSIDERED WITH $200 DEPOSIT..

No Cats Allowed

(RLNE3467307)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1331 Connecticut Ave have any available units?
1331 Connecticut Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Imperial Beach, CA.
Is 1331 Connecticut Ave currently offering any rent specials?
1331 Connecticut Ave is not currently offering any rent specials.
Is 1331 Connecticut Ave pet-friendly?
Yes, 1331 Connecticut Ave is pet friendly.
Does 1331 Connecticut Ave offer parking?
Yes, 1331 Connecticut Ave offers parking.
Does 1331 Connecticut Ave have units with washers and dryers?
No, 1331 Connecticut Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 1331 Connecticut Ave have a pool?
No, 1331 Connecticut Ave does not have a pool.
Does 1331 Connecticut Ave have accessible units?
No, 1331 Connecticut Ave does not have accessible units.
Does 1331 Connecticut Ave have units with dishwashers?
No, 1331 Connecticut Ave does not have units with dishwashers.
Does 1331 Connecticut Ave have units with air conditioning?
No, 1331 Connecticut Ave does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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