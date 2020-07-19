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Dana Point, CA
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35225 Beach Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

35225 Beach Road

35225 Beach Road · No Longer Available
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Location

35225 Beach Road, Dana Point, CA 92624

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
granite counters
hardwood floors
ice maker
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
courtyard
fire pit
on-site laundry
parking
bbq/grill
garage
guest parking
BACK ON MARKET. OWNER MAY CONSIDER MULTI-YEAR LEASE. SPECTACULAR SETTING FOR THIS 3 BEDROOM, 3 BATHROOM, SINGLE LEVEL BEACH FRONT HOME LOCATED ON TWO LOTS WITH 70 FEET OF BEACH FRONTAGE IN THE GATED COMMUNITY OF CAPISTRANO BAY DISTRICT . ENTER THROUGH A SPACIOUS PRIVATE COURTYARD INTO THIS COMPLETELY FURNISHED, TOMMY BAHAMA BEACH STYLE HOME. ALL NEW STAINLESS STEEL KITCHEN APPLIANCES INCLUDING A SEPARATE WINE COOLER, GRANITE COUNTER TOPS AND TILE FLOORING. HARD WOOD FLOORS THROUGHOUT AND VAULTED BEAM CEILINGS IN THE LIVING ROOM AND DINING AREA. SEPARATE LAUNDRY ROOM. LARGE OUTDOOR ENTERTAINING AREA WITH FIRE PIT, BBQ, 2 CABANA SEATING AREAS. OUTDOOR SHOWER. TWO CAR GARAGE WITH ADDITIONAL ON SITE PARKING FOR 4 VEHICLES. ADDITIONAL GUEST PARKING AVAILABLE AT THE ENTRANCE TO THE COMMUNITY. SWEEPING COASTLINE VIEWS FROM DANA POINT TO SAN CLEMENTE. LOCATED IN THE PREMIER GATED COMMUNITY OF BEACH ROAD, PROVIDING A 24 HOUR GUARDED SECURITY GATE ENTRANCE IN ADDITION TO A DRIVEN PATROL OF THE NEIGHBORHOOD. ENJOY RIDING YOUR BIKE TO DANA POINT HARBOR THROUGH THE STATE PARK OR WALK FOR MILES ON THE BEACH AT LOW TIDE. THIS HOME OFFERS YOUR OWN FRONT ROW SEAT WATCHING BEAUTIFUL SUNSETS, SURFING, SAILING AND ABUNDANT SEA LIFE. ENJOY NEARBY SHOPPING AND RESTAURANTS IN DANA POINT AND SAN CLEMENTE. OWNER WILL LEASE ON A 12 MONTH LEASE FOR $9,000 PER MONTH. CALL OR TEXT STEVE BROWN AT (949) 412-0688 TO ARRANGE A SHOWING ANYTIME. AVAILABLE 11/1/18.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 35225 Beach Road have any available units?
35225 Beach Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 35225 Beach Road have?
Some of 35225 Beach Road's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 35225 Beach Road currently offering any rent specials?
35225 Beach Road is not currently offering any rent specials.
Is 35225 Beach Road pet-friendly?
No, 35225 Beach Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 35225 Beach Road offer parking?
Yes, 35225 Beach Road offers parking.
Does 35225 Beach Road have units with washers and dryers?
No, 35225 Beach Road does not offer units with in unit laundry.
Does 35225 Beach Road have a pool?
No, 35225 Beach Road does not have a pool.
Does 35225 Beach Road have accessible units?
No, 35225 Beach Road does not have accessible units.
Does 35225 Beach Road have units with dishwashers?
Yes, 35225 Beach Road has units with dishwashers.
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