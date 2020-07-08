All apartments in Chino
Find more places like 16020 HUCKLEBERRY Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chino, CA
/
16020 HUCKLEBERRY Avenue
Last updated May 20 2020 at 7:07 PM

16020 HUCKLEBERRY Avenue

16020 Huckleberry Ave · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Chino
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Gym
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

16020 Huckleberry Ave, Chino, CA 91708

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
new construction
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
extra storage
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
new construction
BRAND NEW LENNAR'S SMART HOME IN CHINO PRESERVE COMMUNITY! ENERGY STAR HOME WITH SOLAR SYSTEM (WHICH HAS BEEN PAID OFF) TO SAVE TENANT'S ELECTRIC CHARGE (JUST PAYS THE EXCESS USAGE OF ELECTRICITY). ONE BEDROOM ONE BATH DOWNSTAIRS; MODERN DESIGNED SPACIOUS KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, REFRIGERATOR, GRANITE COUNTER TOPS, BREAKFAST BAR, WALK-IN PANTRY, TILE FLOOR & BREAKFAST NOOK! SPACIOUS GREAT ROOM WITH LAMINATED WOOD FLOOR & SLIDE DOOR TO THE SIDE YARD! MASTER BEDROOM WITH HUGE WALK-IN CLOSET & ORGANIZER (WOMAN'S DELIGHT)! MODERN DESIGNED MASTER BATHROOM WITH TILE FLOOR, DUAL SINKS AND SEPARATE BATHTUB & SHOWER! 2 BEDROOMS UPSTAIRS SHARING A BATHROOM WITH DUAL SINKS & TILE FLOOR! LAUNDRY ROOM UPSTAIRS WITH TILE FLOOR, WASHER & DRYER! EXTRA STORAGE SPACE UNDER STAIRCASE! 2-CAR ATTACHED GARAGE WITH TANKLESS WATER HEATER!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16020 HUCKLEBERRY Avenue have any available units?
16020 HUCKLEBERRY Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chino, CA.
How much is rent in Chino, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chino Rent Report.
What amenities does 16020 HUCKLEBERRY Avenue have?
Some of 16020 HUCKLEBERRY Avenue's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16020 HUCKLEBERRY Avenue currently offering any rent specials?
16020 HUCKLEBERRY Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 16020 HUCKLEBERRY Avenue pet-friendly?
No, 16020 HUCKLEBERRY Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chino.
Does 16020 HUCKLEBERRY Avenue offer parking?
Yes, 16020 HUCKLEBERRY Avenue offers parking.
Does 16020 HUCKLEBERRY Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 16020 HUCKLEBERRY Avenue offers units with in unit laundry.
Does 16020 HUCKLEBERRY Avenue have a pool?
No, 16020 HUCKLEBERRY Avenue does not have a pool.
Does 16020 HUCKLEBERRY Avenue have accessible units?
No, 16020 HUCKLEBERRY Avenue does not have accessible units.
Does 16020 HUCKLEBERRY Avenue have units with dishwashers?
Yes, 16020 HUCKLEBERRY Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.
Helpful Articles
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Monaco Apartments
11405 Central Ave
Chino, CA 91710
Park Terrace Apartments
12351 Marshall Ave
Chino, CA 91710
Park Villas
5775 Riverside Dr
Chino, CA 91710
Homecoming at The Preserve
16250 Homecoming Dr
Chino, CA 91708
Park West
13151 Yorba Ave
Chino, CA 91710
Villa Serena Senior Apartments
11401 Central Ave
Chino, CA 91710

Similar Pages

Chino 1 BedroomsChino 2 Bedrooms
Chino Apartments with GymChino Dog Friendly Apartments
Chino Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAPasadena, CAHuntington Beach, CA
Corona, CAFullerton, CAOntario, CACosta Mesa, CAPomona, CALa Habra, CAAlhambra, CABuena Park, CA
Norwalk, CABrea, CARedlands, CAPlacentia, CAFountain Valley, CASan Bernardino, CAGlendora, CAFontana, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Riverside