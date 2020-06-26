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Carson, CA
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17805 Cottonwood Court
Last updated July 23 2019 at 2:54 PM

17805 Cottonwood Court

17805 Cottonwood Court · No Longer Available
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Carson
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Location

17805 Cottonwood Court, Carson, CA 90746
Carson

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
gym
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
parking
pool
garage
tennis court
CHARMING 2 BEDROOM 2 BATH UNIT LOCATED IN THE BEAUTIFUL GATED COMMUNITY OF DOMINGUEZ HILLS VILLAGE, DIRECTLY ACROSS THE STREET FROM CAL STATE DOMINGUEZ UNIVERSITY. THE AMENITIES INCLUDE 7 PARKS, TENNIS/BASKETBALL COURTS. GYM LOCATED IN THE CLUBHOUSE, POOL AND 24 HOUR LIVE SECURITY. THIS UNIT IS READY TO MOVE IN. IT FEATURES NEW PAINT THROUGHOUT, OPEN KITCHEN WITH BREAKFAST BAR AND NEW KITCHEN APPLIANCES. THERE IS A LARGE MASTER BEDROOM WITH A WALK-IN CLOSET, MASTER BATHROOM WITH DUAL VANITY DESIGNER FIXTURES IN BATHROOMS AND KITCHEN. RELAX WITH YOUR FAVORITE DRINK ON THE EXTRA LARGE BALCONY. THERE IS CENTRAL AIR AND HEAT, PRIVATE 2 CAR GARAGE AND MUCH, MUCH MORE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17805 Cottonwood Court have any available units?
17805 Cottonwood Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carson, CA.
What amenities does 17805 Cottonwood Court have?
Some of 17805 Cottonwood Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17805 Cottonwood Court currently offering any rent specials?
17805 Cottonwood Court is not currently offering any rent specials.
Is 17805 Cottonwood Court pet-friendly?
No, 17805 Cottonwood Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carson.
Does 17805 Cottonwood Court offer parking?
Yes, 17805 Cottonwood Court offers parking.
Does 17805 Cottonwood Court have units with washers and dryers?
No, 17805 Cottonwood Court does not offer units with in unit laundry.
Does 17805 Cottonwood Court have a pool?
Yes, 17805 Cottonwood Court has a pool.
Does 17805 Cottonwood Court have accessible units?
No, 17805 Cottonwood Court does not have accessible units.
Does 17805 Cottonwood Court have units with dishwashers?
Yes, 17805 Cottonwood Court has units with dishwashers.
Does 17805 Cottonwood Court have units with air conditioning?
Yes, 17805 Cottonwood Court has units with air conditioning.
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