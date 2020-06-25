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Calabasas, CA
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25580 Prado De Oro
Last updated February 10 2020 at 11:46 PM

25580 Prado De Oro

25580 Prado De Oro · No Longer Available
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Location

25580 Prado De Oro, Calabasas, CA 91302
The Oaks

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
courtyard
fire pit
gym
parking
playground
pool
bbq/grill
hot tub
media room
tennis court
WELCOME TO THIS EXQUISITE HOME LOCATED IN THE CELEBRATED OAKS OF CALABASAS. UNDERSTATED ELEGANCE FLOWS THROUGHOUT THIS SPACIOUS FLOOR PLAN WITH ITS TRAVERTINE & DISTRESSED WOOD FLOORS, CUSTOM WOOD STAINED WINDOWS, DOORS, BASEBOARDS, & CROWN MOLDINGS THAT ADD TO THE HOME’S ELEGANCE. A CHEF’S KITCHEN WITH CUSTOM CRAFTED CABINETRY, BUILT INS & STATE OF THE ART STAINLESS STEEL APPLIANCES OFFERS VIEWS & EASY ACCESS TO THE BACKYARD PERFECT FOR ENTERTAINING. ENJOY THE WITH VAST SALTWATER POOL WITH SPA, BUILT IN BBQ WITH HIGH END APPLIANCES, & SEPARATE FIRE PIT AREA, BOTH WITH SEATING. AND STILL PLENTY OF YARD TO ROAM IN. THIS HOME EASILY FITS THE DESIRABLE SO CAL INDOOR OUTDOOR LIVING WITH NUMEROUS FRENCH DOORS FOR OUTDOOR ACCESS FROM MANY AREAS. ALL BEDROOM ENSUITES ARE UPSTAIRS & HAVE LARGE WALK-IN CLOSETS & CUSTOM BUILT INS. MASTER BEDROOM HAS PLENTIFUL WINDOWS FOR NATURAL LIGHT, SEPARATE SEATING AREA WITH FIREPLACE, BALCONY, HIS & HERS CUSTOM CLOSETS, SPACIOUS SHOWER, VANITY AREA, & EXTRA LARGE TUB. SPA LIKE MASTER BATH. UPSTAIRS LIVING ROOM PLUS OFFICE/ STUDY AREA WITH VERANDA MAKE IT THIS THE PERFECT PLAN FOR THOSE WHO SEEK SPACE. FRONT COURTYARD WITH FIREPLACE OFFERS A DETACHED CASITAS FOR HOME OFFICE/ THEATER/ GYM, OR PLAYROOM. THIS LUXURY ESTATE HAS IT ALL PLUS THE COMMUNITIES' STYLISH CLUB HOUSE, PARK/ PLAYGROUND, TENNIS & BASKETBALL COURTS, OLYMPIC SIZE POOL, & LARGE GYM. ALL THIS & LOCATED IN AWARD WINNING LAS VIRGENES SCHOOL DISTRICT MAKE THIS A LIFESTYLE TO ENJOY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25580 Prado De Oro have any available units?
25580 Prado De Oro doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Calabasas, CA.
How much is rent in Calabasas, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Calabasas Rent Report.
What amenities does 25580 Prado De Oro have?
Some of 25580 Prado De Oro's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25580 Prado De Oro currently offering any rent specials?
25580 Prado De Oro is not currently offering any rent specials.
Is 25580 Prado De Oro pet-friendly?
No, 25580 Prado De Oro is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Calabasas.
Does 25580 Prado De Oro offer parking?
Yes, 25580 Prado De Oro offers parking.
Does 25580 Prado De Oro have units with washers and dryers?
No, 25580 Prado De Oro does not offer units with in unit laundry.
Does 25580 Prado De Oro have a pool?
Yes, 25580 Prado De Oro has a pool.
Does 25580 Prado De Oro have accessible units?
No, 25580 Prado De Oro does not have accessible units.
Does 25580 Prado De Oro have units with dishwashers?
Yes, 25580 Prado De Oro has units with dishwashers.
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