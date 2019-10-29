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Beverly Hills, CA
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809 North ELM Drive
Last updated October 29 2019 at 11:15 AM

809 North ELM Drive

809 North Elm Drive · No Longer Available
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Location

809 North Elm Drive, Beverly Hills, CA 90210
Beverly Hills

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
pool
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 12 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 809 North ELM Drive have any available units?
809 North ELM Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 809 North ELM Drive have?
Some of 809 North ELM Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 809 North ELM Drive currently offering any rent specials?
809 North ELM Drive is not currently offering any rent specials.
Is 809 North ELM Drive pet-friendly?
No, 809 North ELM Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 809 North ELM Drive offer parking?
Yes, 809 North ELM Drive offers parking.
Does 809 North ELM Drive have units with washers and dryers?
No, 809 North ELM Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 809 North ELM Drive have a pool?
Yes, 809 North ELM Drive has a pool.
Does 809 North ELM Drive have accessible units?
No, 809 North ELM Drive does not have accessible units.
Does 809 North ELM Drive have units with dishwashers?
Yes, 809 North ELM Drive has units with dishwashers.
Does 809 North ELM Drive have units with air conditioning?
No, 809 North ELM Drive does not have units with air conditioning.
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