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Beverly Hills, CA
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314 North OAKHURST Drive
Last updated October 9 2019 at 11:26 AM

314 North OAKHURST Drive

314 North Oakhurst Drive · No Longer Available
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Location

314 North Oakhurst Drive, Beverly Hills, CA 90210
Beverly Hills

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
RENOVATED HOME IN PRIME BEVERLY HILLS TRIANGLE SITUATED ON A LARGE 7,500 SQ FT CORNER LOT! THE MAIN HOUSE FEATURES 3 BEDROOMS AND 2 BATHROOMS, STYLISH RENOVATED KITCHEN WITH BRAND NEW APPLIANCES, LARGE LIVING ROOM WITH MAJESTIC FIREPLACE AND GORGEOUS OAK WOOD FLOORS THROUGHOUT. THERE IS A DETACHED GUESTHOUSE FEATURING TWO SEPARATE 1BR/1BA APARTMENTS WITH DIRECT ACCESS. GUEST HOUSES ARE INCLUDED IN THE LEASE. THIS HOME FEATURES A PRIVATE, SECLUDED BACKYARD WITH TALL HEDGES AND PLENTY OF ROOM. LOCATED ON THE CORNER OF BURTON WAY AND OKAHURST DR, THE PROPERTY IS STEPS AWAY FROM THE DISTINGUISHED FOUR SEASONS HOTEL.. FUTURE RESIDENTS CAN EXPECT WORLD CLASS DINING, SHOPPING, ENTERTAINMENT ALL WITHIN MINUTES OF THEIR NEW HOME!! WON'T LAST!! WELCOME HOME!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 314 North OAKHURST Drive have any available units?
314 North OAKHURST Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 314 North OAKHURST Drive have?
Some of 314 North OAKHURST Drive's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 314 North OAKHURST Drive currently offering any rent specials?
314 North OAKHURST Drive is not currently offering any rent specials.
Is 314 North OAKHURST Drive pet-friendly?
No, 314 North OAKHURST Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 314 North OAKHURST Drive offer parking?
Yes, 314 North OAKHURST Drive offers parking.
Does 314 North OAKHURST Drive have units with washers and dryers?
Yes, 314 North OAKHURST Drive offers units with in unit laundry.
Does 314 North OAKHURST Drive have a pool?
No, 314 North OAKHURST Drive does not have a pool.
Does 314 North OAKHURST Drive have accessible units?
No, 314 North OAKHURST Drive does not have accessible units.
Does 314 North OAKHURST Drive have units with dishwashers?
Yes, 314 North OAKHURST Drive has units with dishwashers.
Does 314 North OAKHURST Drive have units with air conditioning?
No, 314 North OAKHURST Drive does not have units with air conditioning.
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