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Surprise, AZ
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16828 W EUREKA SPRINGS Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

16828 W EUREKA SPRINGS Drive

16828 West Eureka Springs Drive · No Longer Available
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Location

16828 West Eureka Springs Drive, Surprise, AZ 85387
Sun City Grand

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
accessible
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
**MONTH-TO-MONTH LEASE - - OR A 3-MONTH LEASE & THEN MONTH-TO-MONTH**LOVELY HOME IN GREAT ADULT COMMUNITY!**BEAUTIFUL TILE AND DESIGNER PAINT THROUGHOUT - SOFT EARTHTONES**LOTS OF LIGHT PLUS HIGH CEILINGS GIVE THIS A VERY SPACIOUS, OPEN FEELING**KITCHEN FEATURES SMOOTH TOP RANGE, MICROWAVE, CAST IRON-PORCELAIN SINK AND TWO PANTRIES + REFRIGERATOR FURNISHED!!** MASTER SUITE WITH LARGE WALK-IN**MASTER BATH HAS LONG VANITY AND FULL-SIZED SHOWER WITH HAND RAILS**WASHER AND DRYER**GARAGE WITH FULL WALL OF CABINETS**LARGE, COVERED PATIO WITH EASY CARE LANDSCAPE**RAMPS INSTALLED FOR WHEEL CHAIR ACCESS**CEILING FANS IN ALL ROOMS**OWNER PAYS LANDSCAPING**NEW TENANT TO MAKE AVAILABLE FOR SHOWING WITH 24 HOUR PHONE NOTICE DURING LAST 30 DAYS OF LEASE**NO SMOKING INSIDE**PETS BY LANDLORD APPOVAL**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16828 W EUREKA SPRINGS Drive have any available units?
16828 W EUREKA SPRINGS Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 16828 W EUREKA SPRINGS Drive have?
Some of 16828 W EUREKA SPRINGS Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16828 W EUREKA SPRINGS Drive currently offering any rent specials?
16828 W EUREKA SPRINGS Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 16828 W EUREKA SPRINGS Drive pet-friendly?
Yes, 16828 W EUREKA SPRINGS Drive is pet friendly.
Does 16828 W EUREKA SPRINGS Drive offer parking?
Yes, 16828 W EUREKA SPRINGS Drive does offer parking.
Does 16828 W EUREKA SPRINGS Drive have units with washers and dryers?
Yes, 16828 W EUREKA SPRINGS Drive offers units with in unit laundry.
Does 16828 W EUREKA SPRINGS Drive have a pool?
No, 16828 W EUREKA SPRINGS Drive does not have a pool.
Does 16828 W EUREKA SPRINGS Drive have accessible units?
Yes, 16828 W EUREKA SPRINGS Drive has accessible units.
Does 16828 W EUREKA SPRINGS Drive have units with dishwashers?
Yes, 16828 W EUREKA SPRINGS Drive has units with dishwashers.
Does 16828 W EUREKA SPRINGS Drive have units with air conditioning?
No, 16828 W EUREKA SPRINGS Drive does not have units with air conditioning.
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