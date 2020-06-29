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Surprise, AZ
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14842 W. Redfield Rd
Last updated April 4 2020 at 5:04 AM

14842 W. Redfield Rd

14842 West Redfield Road · No Longer Available
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Location

14842 West Redfield Road, Surprise, AZ 85379
Ashton Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
playground
pool
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(RLNE5627349)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14842 W. Redfield Rd have any available units?
14842 W. Redfield Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 14842 W. Redfield Rd have?
Some of 14842 W. Redfield Rd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14842 W. Redfield Rd currently offering any rent specials?
14842 W. Redfield Rd is not currently offering any rent specials.
Is 14842 W. Redfield Rd pet-friendly?
Yes, 14842 W. Redfield Rd is pet friendly.
Does 14842 W. Redfield Rd offer parking?
Yes, 14842 W. Redfield Rd offers parking.
Does 14842 W. Redfield Rd have units with washers and dryers?
Yes, 14842 W. Redfield Rd offers units with in unit laundry.
Does 14842 W. Redfield Rd have a pool?
Yes, 14842 W. Redfield Rd has a pool.
Does 14842 W. Redfield Rd have accessible units?
No, 14842 W. Redfield Rd does not have accessible units.
Does 14842 W. Redfield Rd have units with dishwashers?
Yes, 14842 W. Redfield Rd has units with dishwashers.
Does 14842 W. Redfield Rd have units with air conditioning?
No, 14842 W. Redfield Rd does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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