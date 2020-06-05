15050 N THOMPSON PEAK Parkway

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LOVELY SINGLE LEVEL UNIT FEATURES SPACIOUS LIVING/DINING OPEN FLOOR PLAN - ACCESS OUT TO PRIVATE PEACEFUL PATIO THAT OVERLOOKS LUSH GREENBELT--SPACIOUS KITCHEN HAS EAT-IN AREA-STACKED W/D-LOTS OF WINDOWS MAKE THIS UNIT LIGHT & BRIGHT-SPLIT MASTER SUITE W ACCESS OUT TO PATIO -DOUBLE SINKS IN MASTER BATH -WALK IN SHOWER-PLUS LARGE WALK IN CLOSET-GUEST BEDROOM W LARGE CLOSET- GUEST BATH HAS TUB/SHOWER,PLUS DUAL HVAC SYSTEMS -COVERED CARPORT PLUS GUEST PARKING -GREAT LOCATION IN COMPLEX -WALK ACROSS TO RESORT STYLE COMM POOL/SPA;GATED COMPLEX-WALKING DISTANCE TO AJ'S , STARBUCKS,RESTAURANTS,SHOPPING,HIKING,CLOSE TO 101 FREEWAY - READY TO MOVE IN -