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15050 N THOMPSON PEAK Parkway
Last updated July 1 2020 at 11:40 PM

15050 N THOMPSON PEAK Parkway

15050 North Thompson Peak Parkway · (602) 315-3021
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Location

15050 North Thompson Peak Parkway, Scottsdale, AZ 85260

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1038 · Avail. now

$3,600

2 Bed · 2 Bath · 1254 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
carport
walk in closets
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
carport
parking
pool
guest parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15050 N THOMPSON PEAK Parkway have any available units?
15050 N THOMPSON PEAK Parkway has a unit available for $3,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 15050 N THOMPSON PEAK Parkway have?
Some of 15050 N THOMPSON PEAK Parkway's amenities include patio / balcony, dishwasher, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15050 N THOMPSON PEAK Parkway currently offering any rent specials?
15050 N THOMPSON PEAK Parkway is not currently offering any rent specials.
Is 15050 N THOMPSON PEAK Parkway pet-friendly?
No, 15050 N THOMPSON PEAK Parkway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 15050 N THOMPSON PEAK Parkway offer parking?
Yes, 15050 N THOMPSON PEAK Parkway offers parking.
Does 15050 N THOMPSON PEAK Parkway have units with washers and dryers?
No, 15050 N THOMPSON PEAK Parkway does not offer units with in unit laundry.
Does 15050 N THOMPSON PEAK Parkway have a pool?
Yes, 15050 N THOMPSON PEAK Parkway has a pool.
Does 15050 N THOMPSON PEAK Parkway have accessible units?
No, 15050 N THOMPSON PEAK Parkway does not have accessible units.
Does 15050 N THOMPSON PEAK Parkway have units with dishwashers?
Yes, 15050 N THOMPSON PEAK Parkway has units with dishwashers.
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