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Peoria, AZ
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9127 W Menadota Drive
Last updated March 20 2020 at 4:28 AM

9127 W Menadota Drive

9127 West Menadota Drive · No Longer Available
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Location

9127 West Menadota Drive, Peoria, AZ 85382
Westbrook Village

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9127 W Menadota Drive have any available units?
9127 W Menadota Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 9127 W Menadota Drive have?
Some of 9127 W Menadota Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9127 W Menadota Drive currently offering any rent specials?
9127 W Menadota Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9127 W Menadota Drive pet-friendly?
Yes, 9127 W Menadota Drive is pet friendly.
Does 9127 W Menadota Drive offer parking?
Yes, 9127 W Menadota Drive offers parking.
Does 9127 W Menadota Drive have units with washers and dryers?
Yes, 9127 W Menadota Drive offers units with in unit laundry.
Does 9127 W Menadota Drive have a pool?
No, 9127 W Menadota Drive does not have a pool.
Does 9127 W Menadota Drive have accessible units?
No, 9127 W Menadota Drive does not have accessible units.
Does 9127 W Menadota Drive have units with dishwashers?
Yes, 9127 W Menadota Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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