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Peoria, AZ
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8949 W KATHLEEN Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

8949 W KATHLEEN Road

8949 West Kathleen Road · No Longer Available
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Location

8949 West Kathleen Road, Peoria, AZ 85382
Arrowhead Shores

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
fireplace
oven
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
**COMING SOON, OCCUPIED UNTIL 2/28** BEAUTIFUL 3 BEDROOM 2 BATHROOM HOME. HOME FEATURES LOW MAINTENANCE FRONT LANDSCAPING, HIGH VAULTED CEILINGS, AND PLANTATION SHUTTERS THROUGHOUT HOME. GREAT, OPEN LIVING ROOM, EAT-IN KITCHEN WITH A BREAKFAST BAR FOR PLENTY OF SEATING. MASTER BEDROOM WITH DOUBLE SINKS AND SEPARATE SHOWER AND TUB. HOME IS CLOSE TO MAJOR FREEWAYS, ARROWHEAD MALL, AND MINUTES FROM SPORTS VENUES AND RESTAURANTS. DON'T MISS THE CHANCE TO CALL THIS HOME YOURS. OWNER REQUEST: ONLY 1 SMALL DOG ONLY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8949 W KATHLEEN Road have any available units?
8949 W KATHLEEN Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 8949 W KATHLEEN Road have?
Some of 8949 W KATHLEEN Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8949 W KATHLEEN Road currently offering any rent specials?
8949 W KATHLEEN Road is not currently offering any rent specials.
Is 8949 W KATHLEEN Road pet-friendly?
Yes, 8949 W KATHLEEN Road is pet friendly.
Does 8949 W KATHLEEN Road offer parking?
Yes, 8949 W KATHLEEN Road offers parking.
Does 8949 W KATHLEEN Road have units with washers and dryers?
No, 8949 W KATHLEEN Road does not offer units with in unit laundry.
Does 8949 W KATHLEEN Road have a pool?
No, 8949 W KATHLEEN Road does not have a pool.
Does 8949 W KATHLEEN Road have accessible units?
No, 8949 W KATHLEEN Road does not have accessible units.
Does 8949 W KATHLEEN Road have units with dishwashers?
Yes, 8949 W KATHLEEN Road has units with dishwashers.
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