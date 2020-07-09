All apartments in Peoria
Find more places like 8820 W SHAW BUTTE Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Peoria, AZ
/
8820 W SHAW BUTTE Drive
Last updated June 3 2020 at 10:20 PM

8820 W SHAW BUTTE Drive

8820 West Shaw Butte Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Peoria
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms
See all

Location

8820 West Shaw Butte Drive, Peoria, AZ 85345

Amenities

patio / balcony
granite counters
parking
recently renovated
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
IMMACULATE 3 BED 2 BATH IN CITY OF PEORIA JUST NOT EVEN ONE MILE EAST FROM LOOP 101 AND GRAND AVE. HOUSE FEATURES LOTS OF UPGRADED ITEMS: 2TONE NEUTRAL COLORS PAINT IN ENTIRE HOUSE, GRANITE COUNTERS JUST INSTALLED FEW YEARS AGO, STAINLESS STEEL APPLIANCES , CEILING FANS, ANDLANDSCAPED AND PAVED FRONT AND BACK YARD WITH MATURE TREES ADN BEAUTIFUL BUSHES IN AND AROUND. ALSO ONE OF THE BEST FEATURES IS THE ONE THAT SAVES TENANT A LOT OF $$ PER MONTH AND THAT ISSOLAR PANELS FEW YEARS INSTALLED AND LEASE IN PLACE THAT THIS HOUSE HAS . IT IS TENANT OCCUPIED AND FIRST AVAILABILITY TO MOVE IN IS JUNE 1ST 2020

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8820 W SHAW BUTTE Drive have any available units?
8820 W SHAW BUTTE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 8820 W SHAW BUTTE Drive have?
Some of 8820 W SHAW BUTTE Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8820 W SHAW BUTTE Drive currently offering any rent specials?
8820 W SHAW BUTTE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8820 W SHAW BUTTE Drive pet-friendly?
No, 8820 W SHAW BUTTE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 8820 W SHAW BUTTE Drive offer parking?
Yes, 8820 W SHAW BUTTE Drive offers parking.
Does 8820 W SHAW BUTTE Drive have units with washers and dryers?
No, 8820 W SHAW BUTTE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8820 W SHAW BUTTE Drive have a pool?
No, 8820 W SHAW BUTTE Drive does not have a pool.
Does 8820 W SHAW BUTTE Drive have accessible units?
No, 8820 W SHAW BUTTE Drive does not have accessible units.
Does 8820 W SHAW BUTTE Drive have units with dishwashers?
No, 8820 W SHAW BUTTE Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Helpful Articles
How Much Should I Spend on Rent?
Tips for Finding an Apartment in One Week
How to Rent an Apartment Out of State
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Fountain Palms
8820 W Bell Rd
Peoria, AZ 85382
Flats at Peoria
9680 W Olive Ave
Peoria, AZ 85345
Elevation Plaza Del Rio
13310 North Plaza Del Rio Boulevard
Peoria, AZ 85381
Sonoma Ridge
8201 W Beardsley Rd
Peoria, AZ 85382
Enclave at Arrowhead
8092 W Paradise Ln
Peoria, AZ 85382
Waterford at Peoria
14109 N 83rd Ave
Peoria, AZ 85381
Visions Apartment Homes
13720 N 88th Ln
Peoria, AZ 85381
Villas on Olive
8201 West Olive Avenue
Peoria, AZ 85345

Similar Pages

Peoria 1 BedroomsPeoria 2 Bedrooms
Peoria Apartments with PoolPeoria Pet Friendly Places
Peoria Studio ApartmentsPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZ
Surprise, AZAvondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZPrescott Valley, AZQueen Creek, AZ
Buckeye, AZFountain Hills, AZSun City, AZApache Junction, AZAnthem, AZTolleson, AZ

Nearby Neighborhoods

Fletcher Heights

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Yavapai College