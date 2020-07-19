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Peoria, AZ
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8353 W PALO VERDE Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

8353 W PALO VERDE Avenue

8353 West Palo Verde Avenue · No Longer Available
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Location

8353 West Palo Verde Avenue, Peoria, AZ 85345

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
media room
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8353 W PALO VERDE Avenue have any available units?
8353 W PALO VERDE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 8353 W PALO VERDE Avenue have?
Some of 8353 W PALO VERDE Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8353 W PALO VERDE Avenue currently offering any rent specials?
8353 W PALO VERDE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8353 W PALO VERDE Avenue pet-friendly?
Yes, 8353 W PALO VERDE Avenue is pet friendly.
Does 8353 W PALO VERDE Avenue offer parking?
Yes, 8353 W PALO VERDE Avenue offers parking.
Does 8353 W PALO VERDE Avenue have units with washers and dryers?
No, 8353 W PALO VERDE Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 8353 W PALO VERDE Avenue have a pool?
Yes, 8353 W PALO VERDE Avenue has a pool.
Does 8353 W PALO VERDE Avenue have accessible units?
No, 8353 W PALO VERDE Avenue does not have accessible units.
Does 8353 W PALO VERDE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8353 W PALO VERDE Avenue has units with dishwashers.
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